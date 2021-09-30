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Марія Степанюк |

Зимова Олімпіада-2022 у Пекіні відбудеться без іноземних вболівальників – МОК

Томас Бах - президент МОК

Зимові Олімпійські ігри-2022 та Паралімпійські ігри-2022 у Пекіні відбудуться без іноземних вболівальників.

Таке рішення ухвалили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) під час засідання Виконавчого комітету.

Квитки на змагання надійдуть у продаж, але лише для осіб, котрі проживають на материковій частині Китаю.

— Конкретні вимоги щодо заходів протидії Covid-19 для глядачів материкового Китаю і деталі оформлення квитків будуть опубліковані після остаточного доопрацювання, – йдеться в заяві прес-служби МОК.

Іноземні журналісти, котрі висвітлюватимуть спортивну подію, повинні будуть щодня здавати тести на коронавірусну інфекцію.

Згідно з постановою МОК, учасники змагань, які не пройшли повну вакцинацію, після прибуття в Пекін три тижні перебуватимуть на карантині.

Зимова Олімпіада-2022 у Пекіні відбудеться із 4 до 20 лютого. Найочікуванішими змаганнями на цих Іграх стане хокейний турнір, адже вперше за вісім років у ньому візьмуть участь зірки Національної хокейної ліги (НХЛ).

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Джерело: Olympics

Фото: Depositphotos

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