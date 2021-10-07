Збірна Італії зустрічалася з комадною Іспанії у межах матчу 1/2 фіналу дивізіону А у Лізі націй сезону-2021/22. Гра відбулася у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца і закінчилась з рахунком 1:2.

На перших хвилинах перевагу на полі взяли іспанці. Було декілька небезпечних моментів. Зокрема, К’єзі намагався пробити з середньої дистанції низом у лівий кут, але Сімон рятував команду.

Потім Бастоні також пробив з дистанції. Однак вийшло доволі слабенько, і Сімон знову забрав м’яч у руки.

На 13-й хвилині був хвилюючий момент. Алонсо влетів у вільну зону на лівому краю штрафного й загатив пас під удар Оярсабалю. Тоді ж Мікель пробив з 16 метрів, але безуспішно.

Через чотири хвилини Ферран Торрес забиває перший гол. Спочатку Алонсо запустив передачу на Оярсабаля, а той прострілив з лівого флангу в центр штрафного. Торрес забив точно в правий кут.

Після цього моменту почалася справжня пекельна гра. Іспанці атакували господарів поля як могли.

Між тим Алонсо шокував Доннарумма потужним ударом від лівого флангу штрафного, голкіпер навіть випустив м’яч із рук, але Бонуччі в останню мить виніс його з лінії воріт.

На 35-й хвилині сталося диво у італійців. Бернардескі увійшов на край штрафного й пробив у ближній кут низом, але Сімон перевів м’яч у стійку.

Через дві хвилини Гаві відібрав м’яч у Барелли й розігнав контратаку. Але іспанець віддав передачу на лівий кут штрафного, а Оярсабаль пробив низом точно в руки Доннаруммі.

На 42-й хвилині італійці, які і так відстають від суперників, залишилися в меншості. Бонуччі отримав другу жовту картку: одну за сутичку, іншу за розмови.

Після цього Ферран Торрес оформив шикарний гол. Так, Сарабія зі штафного скинув м’яч на Оярсабаля, а той виконав класний навіс з лівого краю. Згодом Торрес головою забив м’яч у дальній кут.

У другому таймі відбулося багато замін у двох командах. Іспанці продовжували добивати господарів поля.

Піно протягнув м’яч правим флангом, виконавши приголомшливу передачу в штрафний під удар Алонсо.

Тоді Маркос опинився прямо перед Доннаруммою й пробив низом у правий кут, однак Джджі врятував. Хіль спробував добити, але Бастоні заблокував його постріл.

Нарешті на 83-й хвилині італійці забили свій перший гол і відродили інтригу. Піно отримав м’яч і спробував віддати пас на останнього захисника, однак зробив це недбало і К’єза перехопив м’яч. В завершенні Федеріко віддав пас на Лоренцо, а той пробив у порожні ворота.

Іспанці почали остерігатися і частіше атакувати. Так, вони впевнено катали м’яч на чужій половині поля, а Італія досі не провела жодної атаки після голу.

У підсумку Іспанія вириває перемогу у Італії у матчі 1/2 фіналу дивізіону А у Лізі націй-2021/22 з рахунком 2:1.

Італія – Іспанія – 1:2

Голи: Пеллегріні, 83 – Ф. Торрес, 17, 45+2

Стартові склади:

Італія: Доннарумма – Емерсон, Бастоні, Бонуччі, Ді Лоренцо – Верратті (Локателлі, 58), Жоржиньо, Барелла (Калабрія, 72) – Інсіньє (Кін, 58), Бернардескі (К’єлліні, 46), К’єза.

Іспанія: Симон – Алонсо, Пау Торрес, Ляпорт, Аспілікуета – Гаві (Роберто, 84), Бускетс, Коке (Меріно, 75) – Оярсабаль, Ф. Торрес (Піно, 49), Сарабія (Хіль, 75).