Форвард англійського Манчестер Юнайтед Криштіану Роналду та його дівчина Джорджина Родрігес очікують на двійню.

— Раді повідомити, що ми чекаємо близнюків. Наші серця сповнені любові – ми не можемо дочекатися зустрічі з вами, – написав Роналду в Instagram.

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Португальський футболіст прикріпив до посту два знімки – на першому він разом із коханою та знімком УЗД, а на іншому він із чотирма дітьми.

У 36-річного футболіста вже є четверо дітей: Криштіану-молодший, який народився у 2010 році, близнюки Єва та Матео, котрі народилися у 2017-му від сурогатної матері та спільна із Джорджиною донька Алана Мартіна, яка з’явилася на світ теж у 2017-му.

У поточному сезоні Роналду провів за Манчестер Юнайтед десять матчів у всіх турнірах та відзначився шість разів у воротах суперників.

Червоні дияволи оголосили про підписання дворічного контракту із Роналду 31 серпня. Про те, що клуб із Манчестера досягнув домовленості із гравцем стало відомо 27 серпня.

Фото: Georgina Rodríguez