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Марія Степанюк |
Україна — Болгарія: онлайн-трансляція товариського матчу

Україна — Болгарія: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна України прийме команду Болгарії 11 листопада на стадіоні Чорноморець в Одесі у межах товариського матчу.

Це буде шоста товариська зустріч команд в історії. Тричі перевага була на боці синьо-жовтих, ще дві гри завершилися нічиєю. Востаннє збірні зустрічалися у листопаді 2012 року у Болгарії.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.48. Успіх левів оцінюють в 7.70. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

Зустріч в Одесі довірили турецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Ардою Кардезлером. Йому асистуватимуть співвітчизники: Керем Ерзой та Чевдед Камуркоглу. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Болгарія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.30.

З початку З кінця
Пряма трансляція
18:12 - 11 листопада
Склад України

Бущан, Соболь, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик.

Запасні: П’ятов, Різник, Корнієнко, Качараба, Караваєв, Степаненко, Коваленко, Буяльський, Циганков, Гармаш, Сікан, Яремчук.

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