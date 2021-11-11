Збірна України прийме команду Болгарії 11 листопада на стадіоні Чорноморець в Одесі у межах товариського матчу.

Це буде шоста товариська зустріч команд в історії. Тричі перевага була на боці синьо-жовтих, ще дві гри завершилися нічиєю. Востаннє збірні зустрічалися у листопаді 2012 року у Болгарії.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.48. Успіх левів оцінюють в 7.70. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

Зустріч в Одесі довірили турецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Ардою Кардезлером. Йому асистуватимуть співвітчизники: Керем Ерзой та Чевдед Камуркоглу. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Болгарія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.30.