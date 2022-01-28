Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який вирушив на зимові Олімпійські ігри-2022 до Пекіна, розповів у соціальних мережах, з якими труднощами зіштовхнулася національна команда перед змаганнями. Спортсмен написав, що на шляху до Пекіна у команди виникли проблеми зі спорядженням.

— Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу, пов’язана з переправкою боб-саней, на яких Лідія Гунько буде змагатись. Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЦР-тестування боб-саней та усіх речей, які знаходяться у контейнері, в якому це все прибуло у Китай. Як ви думаєте, боб – поцікавився Гераскевич на своїй сторінці в Instagram.

Його підписники поцікавилися, чи це жарт такий, але Гераскевич зазначив, що це правда. Він написав, що “вартість перевірки однієї одиниці 1400 юанів, що дорівнює 6.5 тис. грн”.

Як написало Суспільне, українські спортсмени дізнались про цю процедуру тоді, коли контейнер із їхнім інвентарем прибув до Пекіна. Зараз українській команді необхідно витратити мінімум 19,5 тис. грн, щоб їхні речі дозволили ввезти у Китай.

Пізніше президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич заявив, що питання щодо транспортування інвентаря було оперативно вирішено за сприяння НОК України та Міністерства молоді та спорту України.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться 4-20 лютого у Пекіні. Україну на них представлять 45 спортсменів.

Джерело: Суспільне, Михайло Гераскевич, Владислав Гераскевич