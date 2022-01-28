Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

У Пекіні в української бобслеїстки вимагають ПЛР-тест для боб-саней

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Лідія Гунько

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який вирушив на зимові Олімпійські ігри-2022 до Пекіна, розповів у соціальних мережах, з якими труднощами зіштовхнулася національна команда перед змаганнями. Спортсмен написав, що на шляху до Пекіна у команди виникли проблеми зі спорядженням.

— Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу, пов’язана з переправкою боб-саней, на яких Лідія Гунько буде змагатись. Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЦР-тестування боб-саней та усіх речей, які знаходяться у контейнері, в якому це все прибуло у Китай. Як ви думаєте, боб – поцікавився Гераскевич на своїй сторінці в Instagram.

Його підписники поцікавилися, чи це жарт такий, але Гераскевич зазначив, що це правда. Він написав, що “вартість перевірки однієї одиниці 1400 юанів, що дорівнює 6.5 тис. грн”.

Як написало Суспільне, українські спортсмени дізнались про цю процедуру тоді, коли контейнер із їхнім інвентарем прибув до Пекіна. Зараз українській команді необхідно витратити мінімум 19,5 тис. грн, щоб їхні речі дозволили ввезти у Китай.

Пізніше президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич заявив, що питання щодо транспортування інвентаря було оперативно вирішено за сприяння НОК України та Міністерства молоді та спорту України.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться 4-20 лютого у Пекіні. Україну на них представлять 45 спортсменів.

Читайте
Деякі вже знають на смак нагороди Олімпіади: головні надії України у Пекіні-2022

Джерело: Суспільне, Михайло Гераскевич, Владислав Гераскевич

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка