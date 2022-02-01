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Де дивитися зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олімпійські ігри 2022 Пекін

Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні стартують 4 лютого та триватимуть до 20 лютого 2022 року. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту.

Право показу Олімпіади-2022 отримали два мовники – це Національна телекомпанія України Суспільне та канали Eurosport.

UA: Перший покаже 100 годин змагань. Трансляції розпочинатимуться о 6:00 ранку за київським часом та триватимуть до 17:00. На платформі Суспільне Спорт будуть доступні чотири окремі плеєри з трансляцією змагань.

Відзначимо, що телеканал UA:Перший також доступний на сервісах MEGOGO та OLL.TV.

Зимову Олімпіаду можна буде переглянути на тематичних каналах Eurosport, які створені спеціально до Ігор. Змагання на Eurosport будуть транслюватися на сервісі MEGOGO. Вони будуть доступні за підписками Максимальна, Спорт та Discovery+.

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Самі ж змагання у столиці Китаю та у містах Яньцин та Чжанцзякоу розпочинатимуться о 03:00 за київським часом та відбуватимуться протягом майже всього дня – до 17:00.

Факти ICTV також підготували матеріал, у якому зібрали всю інформацію про майбутні зимові Ігри-2022 у Пекіні.

Фото: Depositphotos

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