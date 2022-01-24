Міжнародний бойкот та сім нових дисциплін: що потрібно знати про Олімпіаду-2022

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні 4-20 лютого. Китайська столиця – перше в історії місто, яке було господарем літніх Ігор, а тепер ще й прийме зимові. Літня Олімпіада у Пекіні відбулася 2008 року. Тоді переможцем неофіційного медального заліку стали господарі змагань.

Основним конкурентом Пекіна на проведення Олімпіади-2022 було казахстанське місто Алмати. Заявка Пекіна обійшла конкурентів лише на чотири голоси.

На зимовій Олімпіаді низка змагань відбудеться безпосередньо у Пекіні – на тих об’єктах, що були побудовані до Олімпіади-2008. Водночас частина турнірів пройде у містах Яньцин та Чжанцзякоу.

Факти ICTV розповідають все, що потрібно знати про зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Що відомо про церемонію відкриття Ігор-2022?

Урочиста церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться о 14.00 за київським часом 4 лютого на Національному стадіоні Пекіна. Там же 20 лютого відбудеться церемонія закриття змагань.

Режисером церемонії відкриття виступить Чжан Їмоу, володар Золотого лева Венеційського кінофестивалю та Золотого ведмедя Берлінале. Деталі дійства традиційно тримають у секреті. Відомо лише, що серед лейтмотивів сценарію будуть теми екології та клімату.

Очікується, що у церемонії відкриття візьмуть участь близько 3 тис. акторів. Через пандемію суттєво скоротили кількість виконавців, що беруть участь у шоу, як і тривалість програми.

Церемонії відкриття та закриття зможуть відвідати лише китайські вболівальники, які виконали всі вимоги пандемічних правил.

Як і зазвичай, змагання у деяких видах спорту стартують ще до офіційної частини. Так, 2 лютого стартує турнір з керлінгу, а 3-го – з хокею та фристайлу. Зранку, 4 лютого, перед відкриттям розпочнуться командні змагання у фігурному катанні.

Офіційні талісмани Ігор-2022

Офіційним талісманом турніру стала панда на ім’я Бін Дунь Дунь.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1 — Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

Вона одягнена у крижаний костюм, що нагадує космічний скафандр. Біля мордочки панди розміщені різнокольорові обручки, які характеризують нові арени в Пекіні, побудовані за допомогою сучасних технологій. Серця на лапах Бін Дунь Дунь показують гостинність та любов китайців до інших учасників Олімпіади.

Як й під час літніх Ігор у Токіо, Олімпіада у Пекіні прийде під девізом Швидше, вище, сильніше – разом. На думку організаторів, це демонструє єдиний командний дух турніру.

Які види спорту будуть на Олімпіаді у Пекіні?

На Олімпійських іграх у Пекіні буде представлено 15 видів спорту, у яких розіграють 109 комплектів нагород. На попередній Олімпіаді в корейському Пхьончхані 2018 року було розіграно на сім комплектів медалей менше.

Перші нагороди вручать вже 5 лютого у змаганнях з біатлону, лижних перегонів, стрибків з трампліна та ковзанярського спорту. А останні – у день церемонії закриття.

Види спорту на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні гонки, стрибки з трампліна, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, фристайл, хокей, шорт-трек.

Нові дисципліни на Іграх-2022

На пекінській Олімпіаді дебютує сім дисциплін. Вперше відбудуться жіночі одиночні змагання з бобслею – монобоб. Збірну України у цій дисципліні представить Лідія Гунько.

Будуть розіграні й перші медалі серед чоловіків та жінок з фристайлу у дисципліні біг-ейр. У програму Ігор додали також змішані змагання з фристайлу в акробатиці, стрибках на лижах з трампліна та сноуборд-кросі, і змішану естафету в шорт-треку.

Де відбуватимуться змагання?

Попри те, що столицею Ігор є Пекін, змагання прийматимуть ще два китайських міста – Яньцин і Чжанцзякоу, про що ми писали вище.

Пекін: хокей, фігурне катання, керлінг, шорт-трек, ковзанярський спорт.

хокей, фігурне катання, керлінг, шорт-трек, ковзанярський спорт. Яньцин: бобслей, санний спорт, скелетон та гірські лижі.

бобслей, санний спорт, скелетон та гірські лижі. Чжянцзякоу (180 км від Пекіна): лижні перегони, біатлон, лижне двоборство, стрибки з трампліна, фрістайл, сноуборд.

Ігри в Пекіні стануть найбільш збалансованими в гендерному плані за всю історію. До 45% збільшився відсоток жінок, які візьмуть участь в Олімпіаді.

Хто представлятиме Україну на Іграх-2022?

До Пекіна у складі олімпійської збірної України їдуть 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту. Українці не будуть представлені лише у хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті.

Порівняно із Олімпіадою-2018, у нас тепер є представники в стрибках з трампліна, шорт-треку та бобслеї, чого чотири роки тому не було. Тоді у нас була лише одна нагорода – золото Олександра Абраменка у фристайлі. Саме ця дисципліна може принести нам медаль і цього разу.

Склад збірної України у Пекіні:

Біатлон: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Ірина Петренко.

Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Ірина Петренко. Лижні перегони: Олексій Красовський, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова.

Олексій Красовський, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова. Фігурне катання: Іван Шмуратко, Анастасія Шаботова, Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду), Софія Голіченко та Артем Даренський (команда в спортивній парі).

Іван Шмуратко, Анастасія Шаботова, Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду), Софія Голіченко та Артем Даренський (команда в спортивній парі). Санний спорт: Антон Дукач, Андрій Мандзій, Олена Стецків, Юліанна Туницька, Ігор Стахів/Андрій Лисецький (парний екіпаж).

Антон Дукач, Андрій Мандзій, Олена Стецків, Юліанна Туницька, Ігор Стахів/Андрій Лисецький (парний екіпаж). Фристайл: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад, Ольга Полюк.

Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад, Ольга Полюк. Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.

Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук. Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва.

Олег Гандей, Уляна Дуброва. Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко.

Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко. Сноубординг: Аннамарі Данча.

Аннамарі Данча. Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.

Дмитро Мазурчук. Скелетон: Владислав Гераскевич.

Владислав Гераскевич. Бобслей: Лідія Гунько.

Антиковідні заходи безпеки під час Олімпіади-2022

Через проведення Олімпійських ігор у Пекіні посилені заходи безпеки. Для в’їзду до столиці Китаю необхідно складати подвійний тест на коронавірус: перший не раніше ніж за 48 годин до прибуття, а другий – не пізніше ніж через 72 години після в’їзду до міста.

Для учасників змагань, тренерів та членів спортивних делегацій розробили низку спеціальних правил. Зокрема, довкола олімпійських об’єктів буде створено замкнений простір, а всім делегаціям можна буде переміщуватися лише у цих межах. Відомо, що їм не можна буде виходити у місто.

Усім спортсменам доведеться щодня складати тести на коронавірус, а у спеціальному застосунку китайська влада відстежуватиме ймовірність контактів між делегаціями.

Якщо хтось із учасників турніру здасть позитивний тест, його відразу відправлять до лікарні, де доведеться залишатися до одужання.

Масовий бойкот Ігор-2022

Низка країн світу оголосили про дипломатичний бойкот Олімпійських та Паралімпійських ігор-2022 у Пекіні. Причиною стали геноцид уйгурів у Сіньцзяні та порушення прав людини у КНР. Деякі колишні в’язні таких таборів стверджували, що їх катували, піддавали насильницькій стерилізації та ґвалтували.

На початку грудня США стали першою країною, яка заявила, що на Ігри-2022 не поїдуть представники: президент, сенатори, міністри та інші політики. Згодом до бойкоту приєдналися Австралія, Велика Британія, Бельгія, Данія, Косово, Литва та Японія.

Без офіційних представників поїдуть спортсмени з Австрії, Швеції, Нової Зеландії, Нідерландів та Індії. Проте, за заявами цих країн, рішення спричинене виключно пандемією коронавірусу, а не дипломатичним бойкотом.

Пекін заперечує звинувачення у геноциді, заявляючи, що табори є центрами перевиховання, створеними для боротьби із сепаратизмом та ісламістським тероризмом.

Чи є відсторонені країни від Ігор?

Так, у вересні 2021 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив команду Північної Кореї від участі у зимовій Олімпіаді. Причиною стало одностороннє рішення НОК КНДР не брати участі у літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Однак спортсмени із КНДР все ж зможуть виступити на змаганнях під нейтральним прапором.

Як і під час літніх Ігор-2020 у Токіо, від змагань відсторонена Російська Федерація. Це пов’язано із гучним допінг-скандалом. Російські спортсмени виступатимуть під абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ROC), яку заборонено розшифровувати.

Під заборону підпадають їхній прапор та гімн. Їх замінять білим полотном із логотипом Олімпійського комітету Росії, а в разі перемоги російського атлета звучатиме вступ до концерту №1 Петра Чайковського.

Де дивитися Олімпійські ігри-2022 в Україні?

Офіційним транслятором зимової Олімпіади у Пекіні є телеканал UA: Перший. Також змагання онлайн можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт.

Факти ICTV уважно стежитимуть за виступами українських атлетів на Олімпіаді та інформуватимуть про всі найцікавіші події із зимового Пекіна. Для спрощеного доступу ми зібрали всю інформацію про Олімпійські ігри-2022 в одній спецтемі.