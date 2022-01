Міжнародний бойкот та сім нових дисциплін: що потрібно знати про Олімпіаду-2022

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні 4-20 лютого. Китайська столиця – перше в історії місто, яке було господарем літніх Ігор, а тепер ще й прийме зимові. Літня Олімпіада у Пекіні відбулася 2008 року. Тоді переможцем неофіційного медального заліку стали господарі змагань.

Основним конкурентом Пекіна на проведення Олімпіади-2022 було казахстанське місто Алмати. Заявка Пекіна обійшла конкурентів лише на чотири голоси.

На зимовій Олімпіаді низка змагань відбудеться безпосередньо у Пекіні – на тих об’єктах, що були побудовані до Олімпіади-2008. Водночас частина турнірів пройде у містах Яньцин та Чжанцзякоу.

Факти ICTV розповідають все, що потрібно знати про зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Урочиста церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться о 14.00 за київським часом 4 лютого на Національному стадіоні Пекіна. Там же 20 лютого відбудеться церемонія закриття змагань.

Режисером церемонії відкриття виступить Чжан Їмоу, володар Золотого лева Венеційського кінофестивалю та Золотого ведмедя Берлінале. Деталі дійства традиційно тримають у секреті. Відомо лише, що серед лейтмотивів сценарію будуть теми екології та клімату.

Очікується, що у церемонії відкриття візьмуть участь близько 3 тис. акторів. Через пандемію суттєво скоротили кількість виконавців, що беруть участь у шоу, як і тривалість програми.

Церемонії відкриття та закриття зможуть відвідати лише китайські вболівальники, які виконали всі вимоги пандемічних правил.

Як і зазвичай, змагання у деяких видах спорту стартують ще до офіційної частини. Так, 2 лютого стартує турнір з керлінгу, а 3-го – з хокею та фристайлу. Зранку, 4 лютого, перед відкриттям розпочнуться командні змагання у фігурному катанні.

Офіційним талісманом турніру стала панда на ім’я Бін Дунь Дунь.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019