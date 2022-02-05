Медальний залік Олімпіади-2022: які країни у топ-5 та на якому місці Україна

У суботу, 5 лютого, у Пекіні стартувала зимова Олімпіада-2022. Першого дня пройшли змагання в 11 видах спорту, в яких було розіграно шість комплектів нагород.

Це – біатлон, лижна акробатика, шорттрек, ковзанярський спорт, лижні перегони та стрибки з трампліну.

Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні виглядає так:

Лідером за підсумками першого дня стала Норвегія, якій дісталося два золота, а всього золоті медалі здобули п’ять країн.

Нагороди отримали команда Норвегії з біатлону у змішаній естафеті, а також лижниця Тереза ​​Хауг, яка перемогла у скіатлоні.

Друге місце дісталося Словенії: вона має одну золоту медаль і ще одну – бронзову, обидві – за стрибки з трампліну серед жінок.

Інші країни-призери розділили між собою третє місце, завдяки чому в медальному заліку не було четвертого та п’ятого місця – подальший перерахунок йде з шостого місця.

Таким чином, третю позицію посіли Нідерланди, Швеція та Китай – кожна з однією золотою медаллю.

Україна за підсумками першого дня нагороди не здобула.

Зазначимо, що 6 лютого має бути розіграно ще 7 комплектів нагород.

Нагадаємо, Олімпіада в Пекіні розпочалася 4 лютого і триватиме до 20 лютого.

На цих Іграх від України бере участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах – рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

Загалом під час Олімпіади-2022 розіграють 109 комплектів нагород від 15 видів спорту.

Цього року в Іграх вперше братимуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.

Раніше Факти ICTV опублікували розклад зимових Олімпійських ігор у Пекіні на 5 лютого.