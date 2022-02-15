За підсумками 11-го дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія продовжує утримувати лідерські позиції у медальному заліку.

У вівторок на Олімпіаді-2022 розіграли ще дев’ять комплектів нагород у семи видах спорту: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, лижному двоборстві, сноубордингу та фристайлі.

Результати медального заліку Олімпіади-2022

Які країни потрапили до топ-5

Перше місце у рейтингу продовжує обіймати Норвегія. Спортсмени цієї країни вибороли вже 12 золотих, сім срібних та сім бронзових нагород. Другою йде Німеччина, у якої дев’ять золотих, шість срібних та три бронзові медалі.

Другий день поспіль трійку лідерів замикають США. Американці сім разів підіймалися на найвищу сходинку п’єдесталу. Також в їхньому активі шість срібних та чотири бронзові медалі.

Четвертими йде Австрія: вони мають шість золотих, шість срібних та чотири бронзові медалі. А п‘яту сходинку посідають Нідерланди. Олімпійці цієї країни взяли шість золотих, чотири срібні та три бронзові медалі.

Україна, як і раніше, ще жодного разу не піднімалася у медальному заліку.

15 лютого буде визначено володарів ще семи комплектів медалей зимових Ігор-2022. Олімпіада в Пекіні триває з 4 до 20 лютого 2022 року.

Від України на цих Іграх беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни. За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.