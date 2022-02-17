За підсумками 13-го дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія продовжує утримувати лідерські позиції у медальному заліку.

У четвер на Олімпіаді-2022 розіграли ще п’ять комплектів нагород у п’яти видах спорту: гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі.

Результати медального заліку Олімпіади-2022

Які країни потрапили до топ-5

Перше місце у рейтингу продовжує обіймати Норвегія. Спортсмени цієї країни вибороли вже 14 золотих, сім срібних та вісім бронзових нагород. Другою йде Німеччина, у якої десять золотих, сім срібних та п’ять бронзових медалей.

Четвертий день поспіль трійку лідерів замикають США. Американці вісім разів підіймалися на найвищу сходинку п’єдесталу. Також в їхньому активі вісім срібних та п’ять бронзових медалей.

На четверте місце піднялася Швеція: вона має сім золотих, чотири срібних та чотири бронзові медалі. А п‘яту сходинку посідає КНР. Олімпійці цієї країни взяли сім золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.

Україна у медальному заліку залишилася на 23-й позиції. Єдину медаль у скарбничку нашої команди завоював фристайліст Олександр Абраменко.

15 лютого буде визначено володарів ще семи комплектів медалей зимових Ігор-2022. Олімпіада в Пекіні триває з 4 до 20 лютого 2022 року.

Від України на цих Іграх беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни. За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.