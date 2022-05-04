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Факти / Спорт

Ліверпуль здійснив камбек у матчі з Вільярреалом та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ліверпуль - Вільярреал

Англійський Ліверпуль обіграв іспанський Вільярреал у другому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Зустріч відбулася на стадіоні Кераміка у Вільярреалі та завершилася з рахунком 3:2 на користь мерсисайдців.

Рахунок у матчі вже на третій хвилині зустрічі відкрив форвард господарів Булає Діа. Під завісу першого тайму перевагу жовтої субмарини подвоїв хавбек Франсіс Коклен.

Після перерви червоні завдяки Фабіньо відіграли один м’яч, а на 67-й хвилині Луїс Діас відновив рівновагу у зустрічі.

Фінальну крапку у рахунку поставив Садіо Мане, який після пасу від Набі Кейта з близької дистанції розстріляв сітку воріт Жеронімо Руллі.

За чотири хвилини до кінця основного часу господарі поля залишилися у меншості після того, як Етьєн Капу отримав другу жовту карту та достроково відправився до роздягальні.

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У першому матчі, що відбувся 27 квітня на Енфілді у Ліверпулі, підопічні Юргена Клоппа обіграли команду Унаї Емері з рахунком 2:0. Тоді автоголом відзначився Первіс Еступінан, а подвоїв рахунок Мане.

Таким чином за підсумками двох матчів 5:2 на користь Ліверпуля, який втретє за п’ять років зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Суперник мерсисайдців визначиться 4 травня у поєдинку Манчестер СітіРеал Мадрид. Перша гра у цій парі вийшла щедрою на голи та завершилася з рахунком 4:3 на користь містян.

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Фото: Getty Images

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