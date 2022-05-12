Збірна України завдяки голам дебютантів обіграла Боруссію М у товариському матчі

Збірна України з футболу провела перший матч у 2022 році. Підопічні Олександра Петракова обіграли менхенгладбахську Боруссію у товариській зустрічі. Гра відбулася на арені Боруссія Парк та завершилася з рахунком 2:1 на користь синьо-жовтих.

Рахунок у матчі відрив дебютант збірної Михайло Мудрик вже на дев’ятій хвилині. Вінгер Шахтаря відкрився на розрізну передачу від Сергія Сидорчука, випередив захисника та воротаря, після чого відправив м’яч у порожні ворота.

Жеребці змогли відіграти м’яч та встановити паритет ще до перерви. Помилкою Юхима Коноплі скористався ірландський хавбек Боруссії Конор Носс.

У другому таймі Україна та Боруссія провели низку замін та створили кілька моментів. А ось вирішальну крапку у зустрічі поставив ще один дебютант Олександр Піхальонок, який пробив з-за меж штрафного – 2:1.

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У цій зустрічі у футболці збірної України вийшли лише гравці, які представляють клуби УПЛ. Легіонери приєднаються до табору національної команди після завершення внутрішніх чемпіонатів та турнірів, у яких беруть участь їхні клуби.

Наступний спаринг збірна України проведе 17 травня проти клубу Серії А Емполі, а наступного дня зустрінеться із хорватською Рієкою.