Більше не клуб Абрамовича: Челсі підтвердив продаж клубу консорціуму Тодда Болі

Травень, 30 в 21:09

Новий власник лондонського Челсі Тодд Болі пообіцяв розвивати “чудову історію успіху синіх” після того, як американський консорціум завершив купівлю клубу.

Остаточний продаж клубу, який належав російському олігарху Роману Абрамовичу, оформили за 4,25 млрд фунтів стерлінгів (€4,98 млрд) у понеділок, 30 травня.

Водночас сам Абрамович не зможе отримати ні копійки від продажу Челсі. Уряд Великої Британії заморозить ці кошти, а потім спрямує на підтримку України.

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У лондонському Челсі описали угоду як безпрецедентну за своєю швидкістю, заявивши, що така транзакція зазвичай займає дев’ять місяців, і повідомили, що вони отримали понад 250 запитів після того, як Абрамович виставив клуб на продаж у березні.

У підсумку битву за клуб виграв консорціум на чолі з Болі, який є також співвласником бейсбольного клубу Лос-Анджелес Доджерс. Разом з Болі новими власниками аристократів стали його бізнес-партнери американець Марк Волтер та швейцарець Гансйорг Вісс.

Угода була підписана за день до закінчення терміну дії ліцензії Челсі. Міністр спорту Найджел Гаддлстон підтвердив, що на клуб більше не впливатимуть санкції, запроваджені проти Абрамовича після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про те, що Абрамович досяг угоди про продаж ФК Челсі Тодду Болі стало відомо 7 травня. Тоді повідомлялося, що сама угода з продажу клубу складається з двох частин.