Команда Уельсу та збірна України зустрінуться 5 червня на стадіоні Кардіфф Сіті у Кардіффі в межах фіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022.

Це буде четверта зустріч команд в історії. Раніше збірні двічі зустрічалися у відборі на чемпіонат світу 2002 року та у товариському матчі у 2016 році. У 2001 році обидва матчі завершилися нічийним рахунком 1:1, а у товариському матчі фортуна була на боці драконів – 1:0.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.70. Успіх драконів оцінюють в 2.90. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.15.

Зустріч у Кардіффі довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із Антоніо Матео Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Норберт Себраїн Девіс и Роберто дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Карлос дель Серро.

Арбітр VAR – Хуан Мартінес, йому асистуватиме Рікардо де Бургос.

Текстова онлайн-трансляція матчу Уельс — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.00.