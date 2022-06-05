Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Уельс — Україна – 1:0: онлайн-трансляція матчу фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022

Уельс — Україна – 1:0: онлайн-трансляція матчу фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022

Команда Уельсу та збірна України зустрінуться 5 червня на стадіоні Кардіфф Сіті у Кардіффі в межах фіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022.

Це буде четверта зустріч команд в історії. Раніше збірні двічі зустрічалися у відборі на чемпіонат світу 2002 року та у товариському матчі у 2016 році. У 2001 році обидва матчі завершилися нічийним рахунком 1:1, а у товариському матчі фортуна була на боці драконів – 1:0.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.70. Успіх драконів оцінюють в 2.90. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.15.

Зустріч у Кардіффі довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із Антоніо Матео Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Норберт Себраїн Девіс и Роберто дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Карлос дель Серро.

Арбітр VAR – Хуан Мартінес, йому асистуватиме Рікардо де Бургос.

Текстова онлайн-трансляція матчу Уельс — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
19:50 - 05 червня
Перерва

Команди йдуть до роздягалень. Поки Уельс веде у рахунку 1:0.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:48 - 05 червня

2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:46 - 05 червня

Джеймс прокинув м’яч повз Караваєва і ліктем влучив по потилиці супернику. Гравець збірної Уельсу вимагав картки для українського футболіста, а Лаос зафіксував фол Деніела.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:43 - 05 червня

Падіння у штрафному майданчику Уельсу! Ярмоленко опинився на газоні після контакту з Алленом. Але арбітр не наважується призначити пенальті і вказує на кутовий.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:42 - 05 червня

Геннессі перевів м’яч на кутовий після удару Зінченка.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:36 - 05 червня
ГОООЛ!

Збірна Уельсу виходить вперед після удару 1:0.

Бейл наважився на прямий удар по воротах гостей, м’яч влучив у Ярмоленка, який зрекошетив невдало у ворота Бущана.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:34 - 05 червня
Жовта картка

Миколенко отримав жовту картку за відмашку ліктем в обличчя Джеймсу.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:34 - 05 червня

Зінченко з-за меж штрафного майданчика на точність приклався м’ячем у лівий нижній кут — Геннессі потягнув.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:32 - 05 червня

Тепер сам Циганков вибіг на побачення з Геннессі, але опинився в офсайді. М’яч після його удару пролетів поряд із воротами.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:31 - 05 червня

Циганков передачею намагався вивести Яремчука віч-на-віч з Геннессі, але його задум прочитала оборона господарів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<123>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка