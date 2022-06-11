Збірна України розгромила Вірменію у матчі Ліги націй

Червень, 11 в 17:57

Збірна України обіграла команду Вірменії у матчі третього туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В в групі 1. Зустріч відбулася у польському Лодзі на стадіоні ЛСК та завершилася з рахунком 3:0.

Перша половина зустрічі пройшла за домінування синьо-жовтих, про що підопічні Олександра Петракова заявили вже на 7-й хвилині матчу. Роман Яремчук міг забивати, але завдав слабкого удару, з яким впорався голкіпер суперника Давид Юрченко.

У середині першого тайму Руслан Маліновський пробив, але м’яч пролетів вище воріт. Розмочити рахунок намагався й Віктор Циганков, але його удар парирував голкіпер.

Зараз дивляться

Ще один хороший момент мав Микола Шапаренко, який перебуваючи в ідеальній позиції пробив по воротах вірменів вкрай невдало.

Після перерви Олександр Зінченко відпасував на Маліновського, який пробив трохи вище воріт. Але свій напрацьований гол у матчі хавбек Аталанти все ж забив. На 61-й хвилині Маліновського на ударну позицію вивів Олександр Караваєв, після чого Руслан пробив з лінії штрафного майданчика, відправивши м’яча у правий нижній кут воріт.

Незабаром Вірменія ледь не зрівняла після того, як Ілля Забарний невдало відправляв м’яча за траєкторією у власні ворота, але в останній момент Андрій Пятов вибив кулястого подалі від своїх воріт.

Подвоїв рахунок у зустрічі Олександр Караваєв, який пробив після відскоку у нижній кут воріт.

До розгромного рахунку довів свіженький Віталій Миколенко, який відправив м’яча з близької дистанції у ворота Юрченка. Для захисника англійського Евертона це перший гол у футболці синьо-жовтих.

Таким чином після двох зіграних матчів Україна набрала 6 очок та посідає першу сходинку у групі 1. У Вірменії 3 очки у двох зіграних матчах, у Шотландії наразі теж 3 очки (одна зустріч). Єдиною без очок залишається Ірландія після двох ігор.

Україна – Вірменія – 3:0