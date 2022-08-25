Серпень, 25 в 19:24

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.

Усик володіє чемпіонськими поясами за версією WBC, IBO, IBF, а також поясами WBA Super та The Ring.

Варто відзначити, що українець став першим боксером надважкої ваги з часів легендарного Майка Тайсона, якому підкорилося це досягнення.

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Друге місце у рейтингу посів японський боксер Наоя Іноуе, а третє – американець Теренс Кроуфорд. Четверте та п’яте місце за Ерролом Спенсом зі США та мексиканцем Саулем Альваресом відповідно.

У першій десятці рейтингу є ще один українець – Василь Ломаченко, який посів шосту сходинку рейтингу The Ring.

Раніше першого рядка цього рейтингу досягали такі боксери як Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо, Оскар Де Ла Хоя, Сауль Альварес, Геннадій Головкін та Василь Ломаченко.

20 серпня у Джидді Олександр Усик захистив свої пояси у реванші з Ентоні Джошуа. Українець переміг британця роздільним рішенням суддів.

Джерело: The Ring