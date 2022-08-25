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Факти / Спорт

Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олександр Усик
Фото: Getty Images

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.

Усик володіє чемпіонськими поясами за версією WBC, IBO, IBF, а також поясами WBA Super та The Ring.

Варто відзначити, що українець став першим боксером надважкої ваги з часів легендарного Майка Тайсона, якому підкорилося це досягнення.

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Друге місце у рейтингу посів японський боксер Наоя Іноуе, а третє – американець Теренс Кроуфорд. Четверте та п’яте місце за Ерролом Спенсом зі США та мексиканцем Саулем Альваресом відповідно.

У першій десятці рейтингу є ще один українець – Василь Ломаченко, який посів шосту сходинку рейтингу The Ring.

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Раніше першого рядка цього рейтингу досягали такі боксери як Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо, Оскар Де Ла Хоя, Сауль Альварес, Геннадій Головкін та Василь Ломаченко.

20 серпня у Джидді Олександр Усик захистив свої пояси у реванші з Ентоні Джошуа. Українець переміг британця роздільним рішенням суддів.

Джерело: The Ring

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