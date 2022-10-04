Україна подасть заявку на проведення ЧС-2030 спільно з Іспанією та Португалією

Жовтень, 04 в 14:00

Україна має намір стати частиною спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Про це повідомляє британське видання The Times.

Газета пише, що план подачі спільної заявки схвалено президентом України Володимиром Зеленським, а також урядами Іспанії та Португалії.

Про партнерство з Україною щодо заявки на Мундіаль-2030 керівники футбольних асоціацій Португалії та Іспанії мають оголосити у середу, 5 жовтня, під час конференції у штаб-квартирі УЄФА.

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Передбачається, що Україна розраховуватиме на право проведення матчів деяких груп турніру.

І хоча через війну Україна зараз грає свої домашні матчі у Польщі, а чемпіонат України з футболу відбувається за закритими дверима, асоціації Португалії та Іспанії висловлюють упевненість, що “проблеми з безпекою” за вісім років буде владнано.

Україна спільно з Польщею приймала Євро-2012 і показала, що може проводити масштабні заходи в мирний час.

За інформацією The Times, цю заявку підтримує УЄФА, втім, вона зіткнеться з конкуренцією з боку трьох країн, які подадуть спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030. Йдеться про Саудівську Аравію, Єгипет та Грецію. Однак у разі успіху заявки цих трьох країн, найімовірніше, турнір знову проводитимуть взимку.

Також у ЗМІ лунають повідомлення, що спільну заявку готують країни Південної Америки – Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі.