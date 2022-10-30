Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зійдеться на ринзі у бою з американцем Джамейном Ортісом.

Бій відбудеться в межах вечора боксу у Нью-Йорку на арені Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1.05. Тоді як успіх американця оцінюється котируванням 9.00. На нічию дають — 26.0.

Початок бою Василь Ломаченко – Джамейн Ортіс запланований не раніше 5.00 за київським часом.