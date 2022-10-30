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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Ломаченко — Ортіс: текстова онлайн-трансляція бою

Ломаченко — Ортіс: текстова онлайн-трансляція бою

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зійдеться на ринзі у бою з американцем Джамейном Ортісом.

Бій відбудеться в межах вечора боксу у Нью-Йорку на арені Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1.05. Тоді як успіх американця оцінюється котируванням 9.00. На нічию дають — 26.0.

Початок бою Василь Ломаченко – Джамейн Ортіс запланований не раніше 5.00 за київським часом.

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Трансляція завершена
06:24 - 30 жовтня

Василь Ломаченко переміг за рішенням суддів – 115:113, 116:112, 117:11.

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Х
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06:20 - 30 жовтня
12 раунд

Цей раунд добре провів Ломаченко, але слід відзначити й Ортіса, для якого це дебютний 12-раундовий поєдинок.

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Х
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06:19 - 30 жовтня
11 раунд

Українець провів дві хороші атаки біля канатів. Ортіс відповідає все менше через втому.

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Х
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06:14 - 30 жовтня
10 раунд

Помітна втома в обох боксерів. Ортіс добре попрацював у попередніх раундах і, схоже, Ломаченка від поразки врятує лише нокаут.

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Х
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06:11 - 30 жовтня
9 раунд

Ломаченко на початку раунду добре влучив двійкою. Хоча й не вдалось розвинути успіх, але в цьому раунді трохи краще був українець. Наприкінці трихвилинки Ортіс пішов в атаку, на що Василь відповів.

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Х
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06:05 - 30 жовтня
8 раунд

Ортіс починає дедалі більше пропускати, а його швидкість помітно знизилася. Американець завершив раунд хорошою атакою.

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Х
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06:01 - 30 жовтня
7 раунд

Цей раунд та кінцівка досить рівна. Українець розпочав активніше, але завершив раунд Ортіс.

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Х
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05:58 - 30 жовтня
6 раунд

В Ортіса видніється гематома під лівим оком.  На початку раунду Ломаченко пішов в атаку, але пропустив удар у відповідь. Українцю помітно треба додавати у наступних раундах.

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Х
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05:54 - 30 жовтня
5 раунд

Ортіс демонструє чудову швидкість ніг, впевнено тікаючи від атак українця. Ломаченко намагається підняти власний темп, але бракує швидкості.

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Х
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05:51 - 30 жовтня
4 раунд

Ортіс активніше виглядає на ринзі та намагється утримувати дистанцію, впевнено захищаючись від ударів Ломаченка.

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