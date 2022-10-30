Ломаченко — Ортіс: текстова онлайн-трансляція бою
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зійдеться на ринзі у бою з американцем Джамейном Ортісом.
Бій відбудеться в межах вечора боксу у Нью-Йорку на арені Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden.
На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1.05. Тоді як успіх американця оцінюється котируванням 9.00. На нічию дають — 26.0.
Початок бою Василь Ломаченко – Джамейн Ортіс запланований не раніше 5.00 за київським часом.
Василь Ломаченко переміг за рішенням суддів – 115:113, 116:112, 117:11.
Цей раунд добре провів Ломаченко, але слід відзначити й Ортіса, для якого це дебютний 12-раундовий поєдинок.
Українець провів дві хороші атаки біля канатів. Ортіс відповідає все менше через втому.
Помітна втома в обох боксерів. Ортіс добре попрацював у попередніх раундах і, схоже, Ломаченка від поразки врятує лише нокаут.
Ломаченко на початку раунду добре влучив двійкою. Хоча й не вдалось розвинути успіх, але в цьому раунді трохи краще був українець. Наприкінці трихвилинки Ортіс пішов в атаку, на що Василь відповів.
Ортіс починає дедалі більше пропускати, а його швидкість помітно знизилася. Американець завершив раунд хорошою атакою.
Цей раунд та кінцівка досить рівна. Українець розпочав активніше, але завершив раунд Ортіс.
В Ортіса видніється гематома під лівим оком. На початку раунду Ломаченко пішов в атаку, але пропустив удар у відповідь. Українцю помітно треба додавати у наступних раундах.
Ортіс демонструє чудову швидкість ніг, впевнено тікаючи від атак українця. Ломаченко намагається підняти власний темп, але бракує швидкості.
Ортіс активніше виглядає на ринзі та намагється утримувати дистанцію, впевнено захищаючись від ударів Ломаченка.