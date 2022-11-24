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Факти / Спорт

Матч Уругвай-Південна Корея минув без ударів у площину воріт – це вперше на ЧС у XXI столітті

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Уругвай - Корея ЧС-2022
Фото: Getty Images

Матч між збірними Уругваю та Південної Кореї завершився нульовою нічиєю на чемпіонаті світу з футболу.

Команди зустрічалися в Ер-Раяні на стадіоні Ед’юкейшн Сіті в межах першого туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі.

Наприкінці першого тайму хорошу нагоду забити мали уругвайці. Хавбек Федеріко Вальверде навісив з кутового у центр штрафного майданчика, де захисник Дієго Годін у стрибку пробив головою, але м’яч після його удару влучив у стійку.

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Ще один момент чарруа проґавили наприкінці зустрічі, коли Вальверде пробивав здалеку, але влучив у ліву стійку.

У компенсований арбітром час лідер збірної Південної Кореї Сон Хин Мін мав нагоду стати автором першого голу у матчі, але м’яч після його потужного удару пролетів поруч із правою стійкою.

Згідно з офіційним протоколом ФІФА, у цьому матчі жодна з команд не завдала удару безпосередньо у площину воріт. Уругвайці завдали десять ударів, а корейці – шість.

За даними моніторингового видання Gracenote Sports, у XXI столітті матчів без ударів у ворота на ЧС до цього дня не було.

Таким чином команди поділили між собою очки у квартеті H. Також з ними в одній групі збірні Португалії та Гани.

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