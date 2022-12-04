Грудень, 04 в 20:13

Збірна Франції здолала команду Польщі у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу-2022. Зустріч відбулася на стадіоні Ель-Тумама у Досі та завершилася перемогою підопічних Дід’є Дешама з рахунком 3:1.

Перший тайм минув за відносно рівної гри, але гол Олів’є Жиру на 44-й хвилині дозволив французам піти на перерву за мінімальної переваги. Голкіпер Войцех Щенсний не зміг впоратися з ударом у дальній кут воріт.

У другому таймі поляки активізувалися в атаці, то ж Ле блю довелося оборонятися. Але підопічні Дешама згодом спіймали суперника на контратаці. На 74-й хвилині Усман Дембеле відпасував до штрафного майданчика, де Кіліан Мбаппе, обробивши м’яча, влучив у верхній кут воріт.

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На першій хвилині компенсованого часу Мбаппе оформив дубль. Після пасу від Маркуса Тюрама він закрутив м’яч у дальню дев’ятку.

Єдиний м’яч поляки забили наприкінці з пенальті, який призначили за гру рукою захисника Дайо Упамекано. Однак вдалося це Роберту Левандовскі з другої спроби. Перший раз Уго Льоріс упіймав м’яча, але з порушенням – адже передчасно залишив лінію воріт. З другої спроби Левандовскі забив на дев’ятій доданій хвилині: Роберт вдарив у лівий від себе кут, а Льоріс стрибнув у протилежний.

Таким чином Франція вийшла до чвертьфіналу Мундіалю у Катарі, де зустрінеться з переможцем матчу Англії та Сенегалу. Ця гра відбудеться 4 листопада о 21.00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції є чинним чемпіоном світу з футболу. Чотири роки тому Ле блю у фіналі здолали команду Хорватії.