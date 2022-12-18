Грудень, 18 в 19:56

Збірна Аргентини виграла чемпіонат світу з футболу-2022 у Катарі, обігравши команду Франції. Гра відбулася на стадіоні Лусаїл в однойменному місті та завершилася з рахунком 3:3 (пен. 4:2).

З перших хвилин зустрічі альбіселесте повністю перехопили ініціативу на полі і почали пристрілюватися по воротах Ле блю – удари Альвареса, Макалістера, Ді Марії.

На 22-й хвилині Анхель Ді Марія увірвався до штрафного майданчика французів, де Усман Дембеле злегка зачепив ногу аргентинця. Але на думку арбітра цього вистачило для призначення пенальті.

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Одинадцятиметровий удар впевнено реалізував капітан аргентинців Ліонель Мессі, розвівши м’яч та голкіпера Уго Льоріса по різних кутах воріт.

Творцем другого голу аргентинців у ворота французів став Анхель Ді Марія. Мессі відпасував на правий фланг на Макалістера, який вирізав пас у штрафну на Ді Марію. А Анхель, отримавши м’яча, майстерно пробив повз воротаря.

Два пропущених м’ячі повністю вибили французів з колії. За перший тайм вони не завдали жодного удару в напрямку воріт суперника. Провальна гра на старті змусила Дід’є Дешама провести подвійну заміну ще до перерви. Замість Дембеле та Жиру на полі з’явилися Коло Муані та Тюрам.

На 79-й хвилині Ніколас Отаменді завалив Коло Муані і арбітр вказав на пенальті, який успішно реалізував Кіліан Мбаппе. Мартінес вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м’яча.

Щоб відновити паритет у грі Ле блю знадобилося менше двох хвилин. Французи розіграли стіночку біля штрафного, Тюрам відпасував на Мбаппе у штрафний, який потужно пробив під дальню стійку.

Більше в основний час команди голів не забивали і гра перейшла в екстра-тайми. На 109 хвилині Мессі відзначився дублем, знову вивівши аргентинців вперед. Але французи знову зрівняли – з одинадцятиметрової відмінки впевнено реалізував удар Мбаппе.

У серії пенальті точнішими були аргентинці – у французів точними були удари лише Мбаппе та Коло Муані.