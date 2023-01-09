Маліновський прибув до Франції для підписання контракту з Олімпік Марселем

Січень, 09 в 13:35

Футболіст збірної України Руслан Маліновський прибув до французького Марселя для проходження медичного обстеження у місцевому клубі Олімпік.

Хавбека національної команди помітили в одному з аеропортів Франції.

Видання RMC Sport повідомило, що на понеділок заплановане підписання контракту, а у вівторок футболіст проведе перше тренування з одноклубниками. Протягом тижня Маліновського представлять пресі як гравця Олімпіка.

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За словами журналіста Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо, це буде безплатна оренда з умовним зобов’язанням викупу за €10 млн плюс €3 млн у вигляді бонусів.

Умовою активації викупу контракту буде не пониження Марселя до Ліги 2. Угода 29-річного Маліновського буде розрахована до 2027 року.

Наразі марсельський клуб після 17 турів посідає третю сходинку у чемпіонаті Франції, а відстань до зони вильоту – 23 очки.

Руслан Маліновський виступає за Аталанту з липня 2019 року. Тоді бергамаски заплатили за його трансфер із бельгійського Генка €13,6 млн.

У поточному сезоні українець провів 15 матчів за клуб з Бергамо, в яких забив один гол і відзначився двома асистами.

Джерело: Gianluca di Marzio, RMC Sport