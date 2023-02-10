35 країн вимагатимуть відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024

Лютий, 10 в 19:29

Група з 35 країн домовилася вимагати від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відсторонення атлетів з РФ та Білорусі від літніх Олімпійських ігор.

Про це повідомила очільниця Міністерства спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

10 лютого відбувся онлайн-саміт 35 країн, організований через можливу участь Росії в Олімпіаді-2024. У саміті взяв участь президент України, який звернув увагу на шлях терору, який обрала Росія, через що вона “не має місця у цивілізованому світі”.

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Зеленський зауважив, що лише кілька атлетів з РФ та Білорусі засудили війну, тоді як більшість з них пов’язана з військовими структурами, тому вони не можуть виступати навіть під нейтральним прапором.

За словами Сюгздініене, усі учасники саміту одностайно підтримали рішення звернутися до МОК щодо недопущення атлетів з РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024.

— Ми пропонуємо не дозволяти російським та білоруським атлетам змагатися на жодних міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми, допоки війна в Україні триває, – цитує слова Сюгздініене офіційний сайт Міністерства спорту Литви.

Повний перелік країн, які підтримали це звернення, наразі невідомий. Повідомляється, що серед тих, хто підтримав такі країни: США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Чехія, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.

Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет допустив ймовірність участі росіян та білорусів в Олімпіаді під нейтральним прапором.

В Україні відреагували на таку заяву МОК і заявили про готовність бойкотувати Олімпіаду-2024. Напередодні президент МОК Томас Бах закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту.

Джерела: Міністерство спорта Литви, Офіс президента