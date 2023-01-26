Україна може відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі (Франція), в разі допуску до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Він нагадав про заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 25 січня. У ній йдеться про можливість участі у змаганнях російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі за дотримання деяких вимог. Заява стала наслідком Олімпійського саміту від 9 грудня, подальших консультацій 17 та 19 січня та зустрічі Виконавчого комітету МОК 25 січня.

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За словами Гутцайта, ця заява МОК обговорювалася “вузьким колом осіб” на Олімпійському саміті, куди запросили представників лише трьох національних олімпійських комітетів: США, КНР та РФ.

Під час подальших консультацій неодноразово порушувалося питання допуску спортсменів з РФ та Білорусі. Україна і деякі країни-партнери виступили проти цього до завершення розв’язаної РФ повномасштабної війни.

– Частина міжнародних федерацій обурилася намаганням МОК просувати повернення росіян і білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК, – розповів міністр.

Зрештою Міжнародний олімпійський комітет 25 січня оприлюднив заяву, в якій підтвердив свої санкції проти урядів РФ та Білорусі, а також свою солідарність із українськими спортсменами. Водночас МОК також запустив дискусію щодо можливості участі у змаганнях білоруських та російських спортсменів.

Гутцайт наголосив, що така ситуація є недопустимою для України, українського народу та української спортивної спільноти. Міністр уточнив, що Київ продовжить звертатися до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та думку членів МОК.

– Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях! – пояснив Гутцайт.

Щоб заборона для спортсменів із РФ та Білорусі залишилася в силі, національні спортивні федерації України мають посилити комунікацію з міжнародними федераціями.

Міністр також нагадав, що чинними залишаються санкції Всесвітнього антидопінгового агентства щодо спортсменів із РФ.

– Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимося від участі в Олімпіаді, – зазначив Гутцайт.

Найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться в 2024 році в Парижі, а зимова Олімпіада пройде в 2026 році в Мілані.

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Про що йдеться в заяві МОК

Заява Міжнародного олімпійського комітету стосується трьох питань:

санкцій проти Росії та Білорусі;

солідарності з українськими спортсменами та українською олімпійською спільнотою;

можливості допуску до змагань деяких спортсменів із російськимм чи білоруськими паспортами.

Щодо першого питання МОК підтвердив, що санкції проти РФ та Білорусі як країн діятимуть і далі через їхню агресію проти України. Йдеться про те, що в цих країнах не можуть проходити жодні міжнародні змагання. На змаганнях не може лунати їхній гімн, заборонені національні прапори та інша символіка. Офіційних представників влади РФ та Білорусі не можна акредитувати чи запрошувати на міжнародні зустрічі або змагання.

По другому пункту МОК висловив цілковиту солідарність з українськими спортсменами та українською олімпійською спільнотою.

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Водночас МОК анонсував додаткові консультації з приводу допуску до змагань спортсменів з паспортами РФ та Білорусі. В комітеті пояснюють це “об’єднавчою місією Олімпійського руху” та “повагою прав усіх спортсменів без будь-якої дискримінації”.

В МОК розглядають можливість участі російських та білоруських спортсменів за умови дотримання “суворих умов”:

нейтральний статус, тобто спортсмени не повинні представляти свою країну чи будь-яку організацію в своїй країні;

до змагань можуть бути допущені спортсмени, які повністю дотримуються Олімпійської хартії та не підтримували війну проти України;

спортсмени також повинні дотримуватися Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх антидопінгових правил.

МОК ще вивчатиме ці умови та пропозиції на “двосторонніх консультаціях”.

На заяву Міжнародного олімпійського комітету уже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– МОК нехтує російськими воєнними злочинами, стверджуючи, що “жодному спортсмену не можна забороняти змагатися лише через його паспорт”, тоді як українських спортсменів Росія продовжує вбивати через їхні паспорти. Я закликаю всіх спортсменів висловити свою позицію, – наголосив Кулеба.

IOC has been disregarding Russian war crimes, claiming that “No athlete should be prevented from competing just because of their passport”, while Ukrainian athletes continue to be killed by Russia because of their passports. I urge all sports figures to make their stance known. https://t.co/Uv9ZuHSI9L — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

Ще в грудні минулого року президент МОК Томас Бах піднімав тему допуску до Олімпіади-2024 спортсменів з РФ та Білорусі. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон підтримує участь росіян та білорусів в Олімпійських іграх, оскільки “спорт не має бути політизований”.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський наголошував, що допуск до Олімпіади буде подаватись російською пропагандою як індульгенція для терористів.

Джерело: Facebook-сторінка Вадима Гутцайта, МОК