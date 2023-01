Зараз дивляться

За словами Гутцайта, ця заява МОК обговорювалася “вузьким колом осіб” на Олімпійському саміті, куди запросили представників лише трьох національних олімпійських комітетів: США, КНР та РФ.

Під час подальших консультацій неодноразово порушувалося питання допуску спортсменів з РФ та Білорусі. Україна і деякі країни-партнери виступили проти цього до завершення розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Зрештою Міжнародний олімпійський комітет 25 січня оприлюднив заяву, в якій підтвердив свої санкції проти урядів РФ та Білорусі, а також свою солідарність із українськими спортсменами. Водночас МОК також запустив дискусію щодо можливості участі у змаганнях білоруських та російських спортсменів.

Гутцайт наголосив, що така ситуація є недопустимою для України, українського народу та української спортивної спільноти. Міністр уточнив, що Київ продовжить звертатися до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та думку членів МОК.

Щоб заборона для спортсменів із РФ та Білорусі залишилася в силі, національні спортивні федерації України мають посилити комунікацію з міжнародними федераціями.

Міністр також нагадав, що чинними залишаються санкції Всесвітнього антидопінгового агентства щодо спортсменів із РФ.

Найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться в 2024 році в Парижі, а зимова Олімпіада пройде в 2026 році в Мілані.

Про що йдеться в заяві МОК

Заява Міжнародного олімпійського комітету стосується трьох питань:

Щодо першого питання МОК підтвердив, що санкції проти РФ та Білорусі як країн діятимуть і далі через їхню агресію проти України. Йдеться про те, що в цих країнах не можуть проходити жодні міжнародні змагання. На змаганнях не може лунати їхній гімн, заборонені національні прапори та інша символіка. Офіційних представників влади РФ та Білорусі не можна акредитувати чи запрошувати на міжнародні зустрічі або змагання.

По другому пункту МОК висловив цілковиту солідарність з українськими спортсменами та українською олімпійською спільнотою.

Водночас МОК анонсував додаткові консультації з приводу допуску до змагань спортсменів з паспортами РФ та Білорусі. В комітеті пояснюють це “об’єднавчою місією Олімпійського руху” та “повагою прав усіх спортсменів без будь-якої дискримінації”.

В МОК розглядають можливість участі російських та білоруських спортсменів за умови дотримання “суворих умов”:

МОК ще вивчатиме ці умови та пропозиції на “двосторонніх консультаціях”.

На заяву Міжнародного олімпійського комітету уже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

IOC has been disregarding Russian war crimes, claiming that “No athlete should be prevented from competing just because of their passport”, while Ukrainian athletes continue to be killed by Russia because of their passports. I urge all sports figures to make their stance known. https://t.co/Uv9ZuHSI9L

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023