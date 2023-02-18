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Зінченко відзначився дебютним голом в АПЛ – Арсенал вирвав перемогу в Астон Вілли

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олександр Зінченко Астон-Вілла Арсенал
Фото: Getty Images

Лондонський Арсенал обіграв Астон Віллу у матчі 24-го туру англійської Прем’єр-ліги. Гра на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі завершилася перемогою лондонців з рахунком 4:2.

Каноніри двічі програвали по ходу зустрічі, але змогли відігратися та вирвати перемогу у компенсований арбітром час.

Господарі поля повели у рахунку вже на п’ятій хвилині після точного удару Оллі Воткінса. Але на 16-й хвилині хавбек канонірів Букайо Сака відновив паритет у зустрічі.

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Втім на перерву команди пішли за мінімальної переваги левів (2:1) – ще одним голом за Астон Віллу відзначився Філіппе Коутіньйо.

У другому таймі на 61-й хвилині зрівняв рахунок український захисник Олександр Зінченко дальнім ударом з метрів 20-ти. Для українця це перший гол у складі лондонської команди та перший гол у чемпіонаті Англії у кар’єрі за 92 проведених матчі.

Крім цього, Зінченко став тринадцятим автором гола Арсенала в поточному сезоні АПЛ, що є рекордом серед команд.

У компенсований арбітром час до другого тайму у сітці воріт господарів побувало ще два м’ячі – на третій хвилині автоголом відзначився аргентинський голкіпер Емільяно Мартінес, а фінальну крапку на восьмій компенсованій хвилині поставив форвард канонірів Габріел Мартінеллі.

Після 23-х матчів Арсенал наразі посідає першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 54 очки. Другим йде Манчестер Сіті, який наразі проводить матч проти Ноттінгема. Для містян це 24-та гра в АПЛ цього сезону.

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