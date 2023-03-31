Вімблдон зняв заборону на участь у турнірі тенісистів з Росії та Білорусі

Березень, 31 в 15:24

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету, більш відомий як Вімблдонський клуб, заявив, що має намір приймати заявки від російських і білоруських тенісистів на трав’яний турнір серії Grand Slam Вімблдон-2023.

У пресрелізі Вімблдонського клубу йдеться, що тенісисти з РФ та Білорусі зможуть брати участь у змаганнях “за умови, що вони виступатимуть як нейтральні спортсмени і дотримуватимуться відповідних умов”.

Це включає заборону на висловлювання підтримки російського вторгнення в Україну та на участь гравців, які отримують фінансування від російської або білоруської держави.

Зараз дивляться

— Тенісні змагання за межами Великої Британії протягом року зазнали серйозної конкуренції з боку гравців з Росії та Білорусі, які виступали як “нейтральні” спортсмени, – йдеться у заяві.

У 2022 році росіян і білорусів не допустили до участі у Вімблдоні. У відповідь на це, ATP та WTA заявили, що не будуть нараховувати рейтингові очки гравцям за участь у турнірі. І прямо заявили, що це пов’язано саме з недопуском росіян та білорусів до турніру.

Окрім цього організаторів Вімблдону оштрафували та погрожували їм позбавлення ліцензій на змагання. Зокрема повідомлялося, що у LTA можуть відібрати турніри під егідою ATP та WTA, якщо асоціація продовжить заборону на виступи російських та білоруських тенісистів.

Джерело: Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету