Організатори тенісного турніру серії Grand Slam – Вімблдону у 2022 році ухвалили рішення відсторонити від участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі.

— Ми поділяємо загальне засудження незаконних дій Росії та уважно розглянули ситуацію в контексті наших обов’язків перед гравцями, нашою спільнотою та громадськістю. Ми також врахували вказівки уряду Великобританії щодо спортивних організацій та заходів, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті турніру.

Там зазначили, що в умовах невиправданої та безпрецедентної військової агресії для російського режиму “було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди” від участі російських чи білоруських гравців у Вімблдоні.

Організатори додали, що за таких обставин вони змушені відхилити заявки від російських та білоруських гравців на турнір у 2022 році.

— Важливо не дозволяти використовувати спорт для пропаганди російського режиму. Якщо обставини суттєво зміняться в період до червня, ми розглянемо та відповідним чином відреагуємо, – прокоментував рішення голова Всеанглійського клубу Ян Г’юітт.

Старт тенісного турніру Вімблдон запланований на 27 червня та триватиме до 10 липня 2022 року. Чинними чемпіонами змагань є серб Новак Джокович та австралійка Ешлі Барті, яка завершила нещодавно кар’єру.

Читайте Українські шахістки Музичук не підписали листа з вимогою відсторонення росіян

Джерело: Wimbledon