Шахтар достроково оформив чемпіонство в УПЛ, а сама гра завершилася масштабною бійкою

Донецький Шахтар достроково оформив чемпіонство у сезоні-2022/23. Гірники у 29-му турі УПЛ впевнено обіграли Дніпро-1 із рахунком 3:0.

За тур до кінця сезону в активі Шахтаря 72 очки, тоді як у дніпрян, які йдуть другими, 64 пункти.

Рахунок у матчі відкрив Артем Бондаренко ударом з-за меж штрафного.

Після перерви Данило Сікан подвоїв перевагу гірників після виходу віч-на-віч з голкіпером суперника, а до розгромного рахунку довів точний удар Тараса Степаненка. Після його дального пострілу м’яч залетів у ворота з-під руки голкіпера Владислава Рибака — 3:0.

У компенсований арбітром час на полі зав’язалася бійка після підкату Єгора Назарини. Після цього Пеглоу напав ззаду на Назарина. Дісталося під час бійки Ярославу Ракицькому, якому розсік брову хуком зліва Рональд Матарріта, коли гірник схопив його за голову.

За неспортивну поведінку червоні картки отримали чотири футболісти, зокрема сам Назарина та голкіпер гірників Анатолій Трубін. У Дніпра-1 червоними картками нагородили Пеглоу та Віталія Федоріва, а також за межами поля Рональда Матарріту й Олексія Гуцуляка.

Оскільки Шахтар залишався на полі без воротаря та замін на ворота довелося стати Ракицькому.

Для наставника Шахтаря Ігоря Йовічевіча титул чемпіонів України став першим на чолі донецького клубу, а також першим для хорватського фахівця в українському футболі.

Для Шахтаря це 14-й титул в історії — на два менше, ніж у рекордсменів з київського Динамо. У статусі чемпіона УПЛ Шахтар отримає пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів, згідно з перерозподілом квот.

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