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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна здобула непросту перемогу над Мальтою у відборі на Євро-2024

Віктор Циганков
Фото: Getty Images

Збірна України обіграла Мальту у матчі відбору на Євро-2024 у групі С. Гра відбулася у словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського та завершилася з рахунком 1:0 на користь синьо-жовтих.

У першому таймі підопічні Сергія Реброва мали кілька хороших моментів, щоб розпечатати нулі на табло. Втім, жоден із них реалізувати гравці не змогли.

У компенсований арбітром час до першого тайму забив Владислав Ванат, але взяття воріт скасували через офсайд в українського форварда.

Після перерви українці заробили пенальті, після того як один із футболістів Мальти зіграв рукою у власному штрафному. Пробивати пішов капітан синьо-жовтих Андрій Ярмоленко, але м’яч після його удару влучив у поперечку.

Забити українцям все ж вдалося на 72-й хвилині після ще одного призначеного пенальті у ворота команди суперника. Цього разу його пішов пробивати Віктор Циганков, який впевнено переграв голкіпера мальтійців Меттью Грека.

Мінімальна перемога збірної України над Мальтою дозволила синьо-жовтим піднятися у турнірній таблиці групи С на другу сходинку. Тепер підопічні Реброва мають шість очок. Лідирує у групі збірна Англії, яка здобула дев’ять очок.

Наступну гру у кваліфікації на Євро-2024 збірна України проведе вже 9 вересня проти команди Англії.

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Збірна України, Мальта, Футбол, Чемпіонат Європи
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