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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Польща не пустила до країни російську тенісистку через підтримку режиму Путіна

Віра Звонарьова
Фото: Depositphotos

Прикордонники Польщі відмовили у в’їзді до країни російській тенісистці Вірі Звонарьовій, яка планувала виступити на турнірі WTA у Варшаві.

Колишня друга ракетка світу намагалася потрапити до Польщі 21 липня. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

— Прикордонна служба запобігла в’їзду до Польщі російської тенісистки. Віра Звонарьова, використовуючи візу, видану Францією, рейсом Белград-Варшава, намагалася в’їхати в нашу країну. Після прильоту з Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена і після 12:00 сьогодні вилетіла до Подгориці, – повідомила пресслужба міністерства.

Там додали, що російська спортсменка перебуває у списку осіб, перебування яких на території Польщі є небажаним. Прикордонна служба не дозволила їй в’їхати з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.

У відомстві наголосили, що Польща послідовно виступає проти режимів Путіна і Лукашенка, відмовляючи у в’їзді до країни особам, які підтримують дії Росії та Білорусі.

38-річна Віра Звонарьова є дворазовою фіналісткою турнірів серії Grand Slam, бронзовою олімпійською призеркою та колишньою другою ракеткою світу.

Нагадаємо, на турнірах WTA та ATP російські та білоруські тенісисти виступають під нейтральним прапором.

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