Відбулося жеребкування Ліги Європи: учасники та склади всіх груп

У Монако 1 вересня відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2023/24.

У поточному сезоні Україна не буде представлена у цьому турнірі.

На цій стадії представлені 32 команди, що розділені на вісім квартетів. Переможці груп вийдуть до стадії 1/8 фіналу, матчі якої відбудуться у березні.

Команди, які посядуть другі та треті місця, у лютому зіграють у попередньому раунді плейоф Ліги Європи та Ліги конференцій.

Тобто, друге місце гратиме з командами, які стали третіми за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів. Вони гратимуть за путівку в 1/8 Ліги Європи. Третє місце ЛЄ гратиме з командами, які стануть другими у Лізі конференцій за вихід до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Результати жеребкування груп Ліги Європи:

Група А: Вест Гем Юнайтед (Англія), Олімпіакос (Греція), Фрайбург (Німеччина), ТСЦ (Сербія).

Вест Гем Юнайтед (Англія), Олімпіакос (Греція), Фрайбург (Німеччина), ТСЦ (Сербія). Група B: Аякс (Нідерланди), Олімпік (Франція), Брайтон (Англія), АЕК Афіни (Греція).

Аякс (Нідерланди), Олімпік (Франція), Брайтон (Англія), АЕК Афіни (Греція). Група С: Рейнджерс (Шотландія), Бетіс (Іспанія), Спарта Прага (Чехія), Аріс Лімасол (Кіпр).

Рейнджерс (Шотландія), Бетіс (Іспанія), Спарта Прага (Чехія), Аріс Лімасол (Кіпр). Група D: Аталанта (Італія), Спортінг (Португалія), Штурм (Австрія), Ракув (Польща).

Аталанта (Італія), Спортінг (Португалія), Штурм (Австрія), Ракув (Польща). Група E: Ліверпуль (Англія), ЛАСК (Австрія), Юніон (Бельгія), Тулуза (Франція).

Ліверпуль (Англія), ЛАСК (Австрія), Юніон (Бельгія), Тулуза (Франція). Група F: Вільярреал (Іспанія), Ренн (Франція), Маккабі Х (Ізраїль), Панатінаїкос (Греція).

Вільярреал (Іспанія), Ренн (Франція), Маккабі Х (Ізраїль), Панатінаїкос (Греція). Група G: Рома (Італія), Славія (Чехія), Шериф (Молдова), Серветт (Швейцарія).

Рома (Італія), Славія (Чехія), Шериф (Молдова), Серветт (Швейцарія). Група H: Баєр (Німеччина), Карабах (Азербайджан), Мольде (Норвегія), Геккен (Швеція).

Груповий етап Ліги Європи стартує 21 вересня. Останній тур запланований на 14 грудня. Фінал турніру запланований на арені Авіва у столиці Ірландії – Дубліні. Чинним переможцем турніру є іспанська Севілья.

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