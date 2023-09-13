Україна з мінімальним розривом програла Італії у матчі відбору на Євро-2024

Збірна України у відборі Євро-2024 з футболу програла у поєдинку зі збірною Італії.

Матч проходив на стадіоні Сан Сіро в Мілані.

Загальний рахунок поєдинку – 2:1 на користь Італії.

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Голи були забиті італійським півзахисником Давіде Фраттезі на 13 та 30 хвилинах.

Коли ж українець Андрій Ярмоленко зміг відповісти голом у ворота італійців на 41-й хвилині.

Після поразки від Італії Україна опустилася на третє місце, у трьох команд по 7 очок: 1. Англія – 13 очок (5 матчів) 2. Італія – 7 (4), 3. Україна – 7 (5), 4. Північна Македонія – 7 (5), 5. Мальта – 0 (5).

Наразі Україна все ще має шанси пробитись у відборі Євро – українцям необхідно здобути перемогу над Італією у другій грі.

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