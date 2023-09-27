Позиція незмінна: Англія відмовилася грати проти російських команд U-17 з футболу
Англійська футбольна асоціація не проводитиме матчі з російськими юнацькими командами, попри рішення УЄФА повернути команди віком до 17 років з Росії у європейські змагання.
Футбольна асоціація Англії заявила, що буде дотримуватися своєї позиції, згідно з якою жодна з її команд, юніорська чи доросла, не буде грати з національною командою, що представляє Росію.
Про це повідомляє британська газета The Times.
— Ми не підтримуємо позицію повторного допуску Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається незмінною: англійські команди не гратимуть проти Росії, – йдеться у заяві.
Виконавчий комітет УЄФА у вівторок ухвалив про часткове повернення російського футболу до змагань. Йдеться про команди віком до 17 років. У заяві організації йшлося, що “діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих”.
Всі російські команди були відсторонені від участі в європейських змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко