Позиція незмінна: Англія відмовилася грати проти російських команд U-17 з футболу

Англійська футбольна асоціація не проводитиме матчі з російськими юнацькими командами, попри рішення УЄФА повернути команди віком до 17 років з Росії у європейські змагання.

Футбольна асоціація Англії заявила, що буде дотримуватися своєї позиції, згідно з якою жодна з її команд, юніорська чи доросла, не буде грати з національною командою, що представляє Росію.

Про це повідомляє британська газета The Times.

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— Ми не підтримуємо позицію повторного допуску Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається незмінною: англійські команди не гратимуть проти Росії, – йдеться у заяві.

Виконавчий комітет УЄФА у вівторок ухвалив про часткове повернення російського футболу до змагань. Йдеться про команди віком до 17 років. У заяві організації йшлося, що “діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих”.

Всі російські команди були відсторонені від участі в європейських змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Джерело : The Times

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