Заявили, що діти страждають: УЄФА повернув до змагань російські команди U-17

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив послабити свої санкції щодо російських команд і допустити до змагань юнаків віком до 17 років.

Про це йдеться у релізі УЄФА на офіційному сайті за підсумками засідання Виконкому організації у Лімасолі (Кіпр).

Зазначається, що УЄФА був першим спортивним органом, який відреагував на повномасштабну війну в Україні та вжив рішучих заходів у лютому 2022 року, відсторонивши від своїх змагань російські команди та скасувавши заплановані у Росії фінал Ліги чемпіонів і Суперкубок УЄФА. А також розірвав спонсорський контракт із російським Газпромом.

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Рішення повернути юнацькі російські команди до змагань в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

– УЄФА також усвідомлює, що діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконаний, що футбол ніколи не повинен припиняти посилати послання миру та надії, – йдеться у повідомленні.

В організації додають, що з цих причин Виконком УЄФА вирішив, що російські команди неповнолітніх гравців будуть знову допущені до участі у своїх змаганнях протягом цього сезону.

Виконком звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило повернутися російським командам U-17 (дівчат і хлопців) навіть після проведення жеребкування.

– Усі матчі російських команд повинні проводитися без прапора, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії, – додається у рішенні.

Виконавчий комітет укотре засудив незаконну війну Росії проти України та підтвердив, що відсторонення решти російських, як клубів, так і збірних, залишиться чинним до завершення війни в Україні.

Це ж підтвердив і президент УЄФА Александер Чеферін. Він додав, що відсторонення дорослих команд триватиме доти, доки не закінчиться війна і не відновиться мир.

Обґрунтовуючи рішення Виконкому, Чеферін заявив, що забороняючи російським дітям брати участь у змаганнях, їх нібито “прямо дискримінують”.

Під час Виконкому УЄФА також ухвалили місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2024 році.

Джерело : УЄФА

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