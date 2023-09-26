Заявили, що діти страждають: УЄФА повернув до змагань російські команди U-17
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив послабити свої санкції щодо російських команд і допустити до змагань юнаків віком до 17 років.
Про це йдеться у релізі УЄФА на офіційному сайті за підсумками засідання Виконкому організації у Лімасолі (Кіпр).
Зазначається, що УЄФА був першим спортивним органом, який відреагував на повномасштабну війну в Україні та вжив рішучих заходів у лютому 2022 року, відсторонивши від своїх змагань російські команди та скасувавши заплановані у Росії фінал Ліги чемпіонів і Суперкубок УЄФА. А також розірвав спонсорський контракт із російським Газпромом.
Рішення повернути юнацькі російські команди до змагань в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.
– УЄФА також усвідомлює, що діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконаний, що футбол ніколи не повинен припиняти посилати послання миру та надії, – йдеться у повідомленні.
В організації додають, що з цих причин Виконком УЄФА вирішив, що російські команди неповнолітніх гравців будуть знову допущені до участі у своїх змаганнях протягом цього сезону.
Виконком звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило повернутися російським командам U-17 (дівчат і хлопців) навіть після проведення жеребкування.
– Усі матчі російських команд повинні проводитися без прапора, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії, – додається у рішенні.
Виконавчий комітет укотре засудив незаконну війну Росії проти України та підтвердив, що відсторонення решти російських, як клубів, так і збірних, залишиться чинним до завершення війни в Україні.
Це ж підтвердив і президент УЄФА Александер Чеферін. Він додав, що відсторонення дорослих команд триватиме доти, доки не закінчиться війна і не відновиться мир.
Обґрунтовуючи рішення Виконкому, Чеферін заявив, що забороняючи російським дітям брати участь у змаганнях, їх нібито “прямо дискримінують”.
Під час Виконкому УЄФА також ухвалили місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2024 році.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко