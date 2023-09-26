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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Визначено місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2024 році

Національний стадіон у Варшаві
Фото: Depositphotos

Суперкубок УЄФА у 2024 році відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві (Польща).

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Виконкому УЄФА у Лімасолі на Кіпрі у вівторок, 26 вересня, йдеться на офіційному сайті організації.

Проведення матчу за Суперкубок УЄФА, у якому зустрічаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи за підсумками сезону, заплановано на 14 серпня.

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Національний стадіон у Варшаві вміщує 58 тис. глядачів. Його було збудовано до чемпіонату Європи з футболу-2012 у Польщі та Україні. Ця ж арена приймала фінал Ліги Європи-2015, у якому Дніпро поступився іспанській Севільї (2:3).

Чинним переможцем Суперкубка УЄФА є англійський Манчестер Сіті. У 2023 році команда Пепа Гвардіоли у серії пенальті обіграла Севілью з рахунком 1:1 (пен. 5:4).

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Джерело: УЄФА
Суперкубок УЄФА, УЄФА, Футбол
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