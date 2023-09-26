Визначено місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2024 році
Суперкубок УЄФА у 2024 році відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві (Польща).
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Виконкому УЄФА у Лімасолі на Кіпрі у вівторок, 26 вересня, йдеться на офіційному сайті організації.
Проведення матчу за Суперкубок УЄФА, у якому зустрічаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи за підсумками сезону, заплановано на 14 серпня.
Національний стадіон у Варшаві вміщує 58 тис. глядачів. Його було збудовано до чемпіонату Європи з футболу-2012 у Польщі та Україні. Ця ж арена приймала фінал Ліги Європи-2015, у якому Дніпро поступився іспанській Севільї (2:3).
Чинним переможцем Суперкубка УЄФА є англійський Манчестер Сіті. У 2023 році команда Пепа Гвардіоли у серії пенальті обіграла Севілью з рахунком 1:1 (пен. 5:4).
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко