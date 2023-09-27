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Україна не братиме участі у турнірах УЄФА з росіянами – заява УАФ

будівля УАФ
Фото: УНІАН

Українська асоціація футболу (УАФ) засудила рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті українського футбольного органу.

— УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій, – йдеться у заяві.

В УАФ додали, що не братимуть участі у жодних змаганнях, де будуть присутні російські команди. Також асоціація звернулася до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із Росії в разі їхнього допуску.

Зараз дивляться

Ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із Росії до міжнародних змагань у розпал повномасштабної війни назвали безпідставним і таким, що толерує російську агресивну політику.

В УАФ закликали УЄФА переглянути це рішення та залишити чинним попереднє про повне відсторонення будь-яких команд із Росії від участі в міжнародних змаганнях.

Напередодні під час засідання Виконкому УЄФА було ухвалено рішення про допущення до змагань російських юнацьких команд віком до 17 років. Рішення їх повернути в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

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Джерело: УАФ
Росія, УЄФА, УАФ, Україна, Футбол
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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