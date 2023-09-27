Україна не братиме участі у турнірах УЄФА з росіянами – заява УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) засудила рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті українського футбольного органу.

— УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій, – йдеться у заяві.

В УАФ додали, що не братимуть участі у жодних змаганнях, де будуть присутні російські команди. Також асоціація звернулася до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із Росії в разі їхнього допуску.

Зараз дивляться

Ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із Росії до міжнародних змагань у розпал повномасштабної війни назвали безпідставним і таким, що толерує російську агресивну політику.

В УАФ закликали УЄФА переглянути це рішення та залишити чинним попереднє про повне відсторонення будь-яких команд із Росії від участі в міжнародних змаганнях.

Напередодні під час засідання Виконкому УЄФА було ухвалено рішення про допущення до змагань російських юнацьких команд віком до 17 років. Рішення їх повернути в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

Джерело : УАФ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.