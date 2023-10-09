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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Без шансів для суперниці: Цуренко обіграла росіянку на турнірі у Китаї

Леся Цуренко
Фото: Getty Images

Українка Леся Цуренко обіграла “нейтральну” росіянку Діану Шнайдер у першому колі турніру у китайському Чженчжоу – Zhengzhou Open. Призовий фонд турніру складає понад $780 тис.

Для цього українці вистачило двох сетів – 6:4, 6:2. Матч тривав 1 годину та 23 хвилини.

У першому сеті Цуренко повела з брейком 3:1, але росіянка змогла вирівняти становище. Та ненадовго, адже Цуренко ще двічі оформила брейк та взяла сет.

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Другу партію українка відразу розпочала з двох брейків, після чого віддала Шнайдер свій розіграш. Матчбол Цуренко оформила з першої спроби.

У наступному колі четверта ракетка України зустрінеться із представницею Хорватії Донною Векіч, яка у першому колі обіграла японку Нао Хібіно.

В основній сітці турніру з українок також були заявлені Катерина Володько, яка поступилася у першому колі китаянці Цінь Вень Чжен, а також Ангеліна Калініна. У першому колі друга ракетка України має зустрітися із австралійкою Еллен Перес.

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Леся Цуренко, Теніс
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