37-річний Надаль виступить на Australian Open після року відсутності через травму

Іспанець Рафаель Надаль повернеться на корт на першому у 2024 році турнірі серії Grand Slam – Australian Open. Про це оголосив директор турніру Крейг Тайлі.

37-річний тенісист не виступав відтоді, як травмував стегно у другому колі турніру у Мельбурні-2023. Раніше цього року він повідомив, що пропустить Roland Garros, де він завоював 14 із 22 титулів, через операцію.

Відсутність виступів через травму призвела до того, що Надаль опустився на 240-е місце у рейтингу ATP. Втім, іспанець може використати захищений рейтинг на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

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— Ми можемо повідомити лише тепер, що Рафа повернеться. Він був відсутній більшу частину року, і в розмові з ним за останні кілька днів він підтвердив, що повернеться, чому ми дуже раді. Це приголомшливо, – сказав Тайлі в інтерв’ю австралійській ранковій телепрограмі The Today Show.

Також Крейг Тайлі анонсував повернення Наомі Осаки, Каролін Возняцкі та Анжелік Кербер, які також мають взяти участь у турнірі у Мельбурні.

Надаль натякнув на завершення кар’єри

У травні цього року Рафаель Надаль заявив, що 2024 рік, ймовірно, стане його останнім роком у професійному тенісі. Про це він сказав на пресконференції, на якій повідомив про відмову від участі у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

— Я сподіваюся дати собі можливість насолодитися наступним роком, який, ймовірно, буде моїм останнім роком у професійному турі. Це моя ідея, хоча я не можу сказати це на 100%, – цитує Надаля Sport Illustrated.

На кортах Мельбурна іспанський тенісист виграв два титули Grand Slam.

Джерело : The Guardian

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