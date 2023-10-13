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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В програму Олімпіади-2028 включили 5 нових видів спорту, бокс досі під питанням

бейсбол
Фото: Unsplash

Бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакрос і сквош були схвалені Виконавчою радою Міжнародного олімпійського комітету для включення до програми літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Для бейсболу/софтболу, крикету та лакросу це буде поверненням до Олімпійських ігор, тоді як флаг-футбол та сквош дебютують на Олімпіаді в Лос-Анджелесі.

Зараз дивляться

— Вибір цих п’яти нових видів спорту відповідає американській спортивній культурі і продемонструє світові знакові американські види спорту, а також принесе міжнародний спорт до США. Ці види спорту зроблять Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі-2028 унікальними, – сказав президент МОК Томас Бах.

Рішення про включення цих видів було вмотивоване підвищенням локального інтересу до Олімпійських ігор з боку аудиторії у США.

Офіційно затвердити їхнє включення до програми Олімпійських ігор-2028 мають на другий день сесії МОК в Мумбаї у понеділок, 16 жовтня.

Бокс, сучасне п’ятиборство та важка атлетика

Виконком МОК також переглянув статус трьох видів спорту, які не були включені до початкової програми. Йдеться про бокс, сучасне п’ятиборство та важку атлетику.

Попередня рекомендація не пропонувала їхнє включення, а швидше “надавала шлях для потенційного включення”, щоб надати час міжнародним федераціям для розгляду їхніх індивідуальних обставин та критеріїв, встановлених Виконкомом МОК.

Виконком МОК рекомендував включення спортивного п’ятиборства та важкої атлетики до програми Олімпіади-2028. А ось рішення щодо включення боксу призупинили на тлі невизначеності з міжнародними керівними організаціями.

— Після рішення сесії МОК відкликати визнання Міжнародної боксерської асоціації (IBA), МОК не визнав жодного іншого керівного органу з олімпійського боксу, – йдеться у повідомленні.

IBA, який очолює росіянин Умар Кремльов, звинувачують у фінансових, суддівських та етичних проблемах. Зокрема йдеться про залежність від російського Газпрому. МОК вже відсторонював IBA від організації турніру на Олімпіаду-2020 у Токіо.

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