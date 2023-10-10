Через понад 100 років: до програми Олімпіади-2028 хочуть повернути крикет та лакрос

Крикет, сквош, лакрос, флаг-футбол та софтбол претендують на внесення до програми літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

Очікується, що п’ять запропонованих видів спорту після інтенсивних дискусій між містом-організатором та комісією Олімпійської програми МОК будуть офіційно затверджені. Після чого вони пройдуть ратифікацію на 141-й сесії МОК у Мумбаї, яка розпочнеться 15 жовтня.

Видання The Guardian пише, що рішення оргкомітету Лос-Анджелеса обрати сквош, який десятиліттями намагались додати до програми Ігор, та лакрос, який востаннє з’являвся на Олімпіаді у 1908 році, є подвійною несподіванкою.

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Крикет на Олімпійських іграх був лише один раз – у 1900 році. Тоді Англія та Франція зіграли один матч.

Отримав схвалення також і флаг-футбол – безконтактний спортивний варіант американського футболу, в якому грають п’ять на п’ять осіб. ЗМІ пишуть, що це рішення має потішити НФЛ, яка наполягала на внесенні цього виду спорту до Олімпійських ігор, щоб підвищити інтерес до своєї гри в усьому світі.

Проте додавання п’яти нових видів спорту ставить МОК перед потенційною проблемою, адже треба вкластися у квоту у 10 500 спортсменів на Олімпіаду.

Приміром, брейкінг, який буде на Іграх-2024 у Парижі, не був обраний на Олімпіаду в Лос-Анджелесі. Вочевидь, це означатиме, що МОК доведеться скоротити кількість дисциплін у традиційних видах спорту.

Джерело : The Guardian

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