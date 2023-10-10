Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Через понад 100 років: до програми Олімпіади-2028 хочуть повернути крикет та лакрос

Лакрос
Фото: Pexels

Крикет, сквош, лакрос, флаг-футбол та софтбол претендують на внесення до програми літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

Очікується, що п’ять запропонованих видів спорту після інтенсивних дискусій між містом-організатором та комісією Олімпійської програми МОК будуть офіційно затверджені. Після чого вони пройдуть ратифікацію на 141-й сесії МОК у Мумбаї, яка розпочнеться 15 жовтня.

Видання The Guardian пише, що рішення оргкомітету Лос-Анджелеса обрати сквош, який десятиліттями намагались додати до програми Ігор, та лакрос, який востаннє з’являвся на Олімпіаді у 1908 році, є подвійною несподіванкою.

Зараз дивляться

Крикет на Олімпійських іграх був лише один раз – у 1900 році. Тоді Англія та Франція зіграли один матч.

Отримав схвалення також і флаг-футбол – безконтактний спортивний варіант американського футболу, в якому грають п’ять на п’ять осіб. ЗМІ пишуть, що це рішення має потішити НФЛ, яка наполягала на внесенні цього виду спорту до Олімпійських ігор, щоб підвищити інтерес до своєї гри в усьому світі.

Проте додавання п’яти нових видів спорту ставить МОК перед потенційною проблемою, адже треба вкластися у квоту у 10 500 спортсменів на Олімпіаду.

Приміром, брейкінг, який буде на Іграх-2024 у Парижі, не був обраний на Олімпіаду в Лос-Анджелесі. Вочевидь, це означатиме, що МОК доведеться скоротити кількість дисциплін у традиційних видах спорту.

Читайте також
Хоче виграти золото у 45 років! Легенда боксу зібрався на Олімпіаду у Парижі
Менні Пак'яо

Джерело: The Guardian
Бейсбол, Лос-Анджелес, Олімпійські ігри
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Збірна України з волейболу не відібралася на Олімпіаду через кваліфікаційний турнір
Збірна України з волейболу (чоловіки)
Навіть у нейтральному статусі: на зимові Юнацькі ігри-2024 не допустили росіян
олімпійський вогонь
Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Анна Лащевська
Україна виборола останню вакантну командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Ілля Ковтун
Польща хоче стати господаркою літньої Олімпіади-2036
Анджей Дуда

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Через понад 100 років: до програми Олімпіади-2028 хочуть повернути крикет та лакрос
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Через понад 100 років: до програми Олімпіади-2028 хочуть повернути крикет та лакрос
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Через понад 100 років: до програми Олімпіади-2028 хочуть повернути крикет та лакрос
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Через понад 100 років: до програми Олімпіади-2028 хочуть повернути крикет та лакрос
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь