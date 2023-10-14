Скандал у збірній Італії: двох футболістів виключили зі складу через ставки на матчі

У збірній Італії розгорівся великий скандал, пов’язаний із нелегальними азартними іграми.

Він призвів до того, що двох футболістів – Сандро Тоналі з Ньюкасла та Ніколо Дзаньоло з Астон Вілли – виключили зі складу та вони залишили тренувальний табір Скуадри Адзури напередодні матчів відбору на Євро-2023 проти Мальти й Англії.

Гравці повернулися у розташування своїх клубів, але спершу їх допитав федеральний прокурор безпосередньо у готелі, в якому зупинилася збірна Італії.

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Італійська федерація футболу (FIGC) пояснила, що прокуратура Турина повідомила про слідчі дії щодо Тоналі та Дзаньоло. Незалежно від характеру їхніх дій, у федерації заявили, що рішення виключити їх зі складу зумовлене психологічним станом гравців та турботою про їхню безпеку.

Першим фігурантом справи про нелегальні ставки серед італійських футболістів став хавбек Ювентуса Ніколо Фаджолі. Він зізнався у причетності до нелегальної букмекерської контори, проливши світло на причетність до неї інших італійських футболістів.

Міністр спорту Андреа Абоді наголосив на важливості належної поведінки та серйозності ситуації, оскільки йдеться про залежність, а не лише про футбол.

Якщо їх визнають винними у незаконних ставках, професійним футболістам, таким, як Тоналі, Дзаньоло та Фаджолі, загрожує до трьох років дискваліфікації та штраф у розмірі $25 тис. Крім того, гравцям, які знали про незаконну діяльність і не повідомили про неї, також загрожує шестимісячна дискваліфікація.

Скандал розгорнувся після того, як папараці Фабріціо Корона натякнув на причетність Дзаньоло й Тоналі до нелегальних ставок. Він розповів про це після зізнання Фаджолі та пообіцяв розкрити імена більшої кількості спортсменів, які мають ігрову залежність.

Корона стверджував, що Дзаньоло навіть робив ставки, перебуваючи на лаві запасних під час матчу Кубка Італії. Його заяви призвели до розслідування Головного управління поліції Мілана щодо ймовірної нелегальної букмекерської мережі у світі футболу.

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