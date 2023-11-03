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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Динамо мінімально поступилося Шахтарю в УПЛ

ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар здобув перемогу над київським Динамо у центральному матчі 13 туру чемпіонату України з футболу.

Гра відбулася на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві та завершилася з рахунком 1:0 на користь гірників.

Динамо — Шахтар – 0:1

Перший тайм зустрічі минув без голів, натомість єдиний гол у матчі забили підопічні Марино Пушича на 54-й хвилині. Взяттям воріт відзначився Олександр Зубков після асисту від бразильського вінгера Невертона. Український півзахисник з лівої пробив поміж ніг голкіперу киян Георгію Бущану.

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Для 18-річного бразильця це перша результативна дія у восьми офіційних матчах за гірників, а для Зубкова це вже десятий гол у футболці Шахтаря.

Для нового тренера Шахтаря Пушича це дебютна перемога в українському дербі та в УПЛ загалом. Тим часом серія Динамо без перемог у чемпіонаті України досягла чотирьох матчів: три поразки та одна нічия.

Завдяки перемозі Шахтар продовжує йти на третьому місці в УПЛ із 24 очками в активі. При цьому гірники мають ще одну гру в запасі. Динамо йде сьомим (16 очок та дві гри у запасі).

У лідерах чемпіонату України з футболу нині Кривбас (26) та Полісся (25) – обидві команди провели по 12 матчів у межах УПЛ.

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Динамо, УПЛ, Футбол, Шахтар
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