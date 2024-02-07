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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У фіналі Кубка Азії-2023 зіграють чинний чемпіон та сенсація турніру

збірна Йорданії
Фото: Getty Images

У фіналі Кубка Азії-2023 з футболу зіграють команда Йорданії та чинний чемпіон турніру Катар.

Йорданія — Південна Корея – 2:0

У матчах півфіналу, які відбулися 6 та 7 лютого, Йорданія сенсаційно обіграла одного з головних фаворитів Кубка Азії, національну збірну Південної Кореї з рахунком 2:0.

Воїни Теджу прагнули здобути свій перший Кубок Азії з 1960 року, але попри домінування у володінні м’ячем, Сон Хин Міну та компанії не вдалося завдати жодного удару у площину воріт. Тоді як суперник двічі святкував після голів Язана Аль-Наїмата і Муси Аль-Тамарі.

Зараз дивляться

— Я не знаю, що сказати, насправді. Мені дуже шкода. Йорданія має дивовижну подорож на цьому турнірі. Вони це заслужили, вони боролися до кінця. Для нас це був дуже невдалий вечір, – прокоментував поразку корейців капітан збірної Сон Хин Мін.

Іран — Катар – 2:3

Інший матч завершився перемогою Катару над командою Ірану з рахунком 3:2.

Минуло трохи більше року, відколи Катар програв усі три матчі на ЧС-2022 у рідних стінах, що стало найгіршим показником для країни-господарки Мундіалю за всю історію.

Втім, цього разу катарці налаштовані вдруге у своїй історії взяти трофей Кубка Азії, особливо після напруженої боротьби на стадіоні Аль-Тумама проти іранців.

Рахунок у матчі відкрив іранець Сердар Азмун на четвертій хвилині, але незабаром Катар зрівняв після удару Джассема Габера. Згодом господарі турніру повели у рахунку після голу Акрама Афіфа, але після перерви Іран зрівняв, реалізувавши пенальті.

Героєм зустрічі став катарський форвард Альмоез Алі, який за вісім хвилин до кінця матчу поставив фінальну крапку в рахунку на користь чинних чемпіонів і поставив хрест на спробі Ірану здобути перший титул чемпіона Азії з 1976 року.

Фінальний матч Кубка Азії з футболу між Йорданією та Катаром відбудеться 10 лютого у катарському місті Лусаїл на однойменному стадіоні.

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У фіналі Кубка Азії-2023 зіграють чинний чемпіон та сенсація турніру

Збірна Катару, Йорданія, Кубок Азії, Футбол
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