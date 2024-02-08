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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ексзірка Барселони Алвес вже рік під вартою: у суді він розплакався і заперечив зґвалтування

Дані Алвес
Фото: Getty Images

Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони Дані Алвес постав перед судом у місті Барселона за звинуваченням у сексуальному нападі на жінку.

Зірку бразильського футболу заарештували 20 січня 2023 року і відтоді він перебуває під вартою. Алвес пропонував здати паспорт та носити трекер, але суд врахував ризики того, що Бразилія не видає своїх громадян, звинувачених в інших країнах.

Ймовірне зґвалтування молодої жінки сталося у нічному клубі Барселони у грудні 2022 року.

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Прокурор просить для Алвеса ув’язнення терміном на 9 років і відшкодування його ймовірній жертві €150 тис. В Іспанії за зґвалтування передбачено максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Суд над Дані Алвесом

Під час судового засідання Дані Алвес заперечив факт зґвалтування молодої жінки в нічному клубі Барселони.

— Якщо вона хотіла піти, вона могла піти, вона не була зобов’язана бути там, – заявив 40-річний Алвес у суді.

Футболіст також заперечував, що бив жінку і хапав її за волосся, про що він заявив суду під час свого 20-хвилинного виступу: Я не жорстока людина.

Під час суду Алвес розплакався та розповів, що після сексуального контакту більше ніколи не бачив позивачку та її подруг.

— Коли ми пішли з дискотеки, я був дуже п’яний. Моя дружина спала в ліжку. Це те саме, що я розповів у другому випадку. У першому випадку я не згадав м*нет, тому що думав, що моя дружина не зможе мені пробачити, – сказав футболіст.

Алвес кілька разів змінював свої свідчення. Спочатку він сказав, що ніколи не бачив жінку, і заперечував будь-який сексуальний контакт з нею, а пізніше визнав, що він був, але за згодою.

Він сказав, що спочатку збрехав, щоб врятувати свій шлюб. Судді заявили, що будь-який можливий флірт не може “жодним чином виправдати можливе сексуальне насильство”.

На момент арешту Алвес грав за мексиканську команду Пумас, але його контракт був розірваний через юридичні нюанси.

Джерело: The Guardian, Marca
Барселона, Дані Алвес, Зґвалтування, Суд, Футбол
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