Легенду Барселони Дані Алвеса звинувачують у домаганнях – його взяли під варту

Найтитулованішого футболіста світу, бразильця Дані Алвеса взяли під варту. Його заарештували у Барселоні (Іспанія) за звинуваченнями у сексуальному насильстві.

За повідомленнями поліції, інцидент стався у нічному клубі Барселони у грудні минулого року.

39-річний бразилець прибув на допит до поліцейської дільниці в Барселоні, де його взяли під варту. Найближчим часом суд винесе рішення про запобіжний захід. Сам Алвес відкидає усі звинувачення.

Поліція Каталонії отримала скаргу 2 січня від жінки, яка сказала, що Алвес торкався її неналежним чином.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, ймовірне сексуальне насильство сталося в популярному нічному клубі Барселони в ніч з 30 на 31 грудня.

Щоденна газета ABC повідомила, що Алвес нібито засунув руки в нижню білизну жінки без її згоди, коли вона танцювала з друзями, а потім пішов за нею в туалет.

Гравець підтвердив, що був у той час у нічному клубі, але заперечив будь-які протиправні дії, сказавши іспанській телевізійній станції Antena 3 на початку цього місяця, що він “ніколи не бачив” жінку раніше.

— Я був там, у тому місці, де було багато людей, які веселилися. Усі знають, що я люблю танцювати. Добре проводжу час, але не вторгаючись у простір інших, – додав ексгравець Барселони, Ювентуса та ПСЖ.

Алвес, який зараз захищає кольори мексиканської команди УНАМ Пумас, був у Барселоні у відпустці після участі у чемпіонаті світу-2022 разом зі збірною Бразилії. Він був найстаршим гравцем, який представляв Бразилію на ЧС серед чоловіків.

Дані Алвес є найтитулованішим футболістом у світі, у його колекції — 43 трофеї, які він виграв за свою кар’єру на рівні збірної та клубів.

У футболці Барселони він провів загалом 408 матчів, причому 391 з них припав на його перший період виступів за блаугранас у 2008-2016 роках. За той час він виграв разом з командою шість титулів Ла Ліги, три трофеї Ліги чемпіонів і чотири Кубка Іспанії.