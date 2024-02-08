Визначилися фіналісти Кубка африканських націй-2023 – коли гра

На Кубку африканських націй-2023 визначилася фіналісти турніру за підсумками півфінальних матчів.

У фінальному матчі турніру зустрінуться триразові володарі трофею Нігерія та господарі турніру Кот-д’Івуар.

Нігерія – ПАР – 1:1 (пен. 4:2)

У матчі півфіналу Нігерія обіграла Південно-Африканську Республіку після серії пенальті. Основний час матчу завершився нічиєю з рахунком 1:1, а одинадцятиметрові удари краще пробивали нігерійці – 4:2.

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До фіналу команда Нігерії вийшла вперше з 2013 року, коли стала чемпіоном.

Кот-д’Івуар – ДР Конго – 1:0

Результат іншого півфіналу визначив єдиний гол івуарійця та форварда дортмундської Боруссії Себастьєна Алле, який він забив на 65-й хвилині.

Господарі КАН-2023 вийшли до фіналу турніру вперше з 2015 року.

Фінал Кубка африканських націй-2023 між збірними Нігерії та Кот-д’Івуару відбудеться в неділю, 11 лютого. Стартовий свисток має пролунати о 22:00 за київським часом.

Днем раніше, у суботу, 10 лютого, у матчі за третє місце зійдуться ПАР і ДР Конго. Гра також розпочнеться о 22.00 за київським часом.

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