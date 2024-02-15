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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар вирвав нічию на останніх хвилинах матчу з Марселем у Лізі Європи

ФК Шахтар
Фото: Getty Images

Шахтар зіграв унічию з французьким Олімпік Марселем у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра відбулася у Гамбурзі на Фолькспаркштадіон та завершилася з рахунком 2:2.

Перший тайм зустрічі минув з невеликої перевагою гірників. Підопічні Маріно Пушича мали кілька нагод для того, аби вразити ворота Марселя. Ще на початку матчу Олександр Зубков пробивав під перекладину, але з його ударом впорався голкіпера Пау Лопес.

Але найбільше запам’ятався інцидент на 27-й хвилині з голом гравця Шахтаря Егіналду, який не зарахували. По суті це сталося через помилку бельгійського арбітра Еріка Ламбрехтса. За секунду до того як м’яч опинився у сітці воріт провансальців рефері свиснув через фол на Олександрові Зубкову перед штрафним майданчиком.

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Футболісти Шахтаря пробували апелювати до рішення Ламбрехтса, але отримали лише штрафний за фол на Зубкову. Штрафний удар після прийняла на себе стінка.

У середині другого тайму команди обмінялися голами. Спершу уперед вийшов Марсель після голу П’єра-Емеріка Обамеянга, але вже за чотири хвилини Миколі Матвієнку вдалося зрівняти, скориставшись відскоком від Жонатана Клосса.

Підопічні Дженнаро Гаттузо були близькими до того, аби вирвати перемогу у Гамбурзі. На 90-й хвилині Іліману Ндіайє під скидки від Обамеянга. Але Шахтар був не готовий програвати цю зустріч. Своє прізвище на табло все ж записав Егіналду, який головою замкнув подачу у штрафний майданчик від Зубкова.

Шахтар – Марсель – 2:2

  • Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолейшвілі, 77), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+2), Егіналду, Зубков, Сікан (Кевін, 77);
  • Марсель: Лопес, Мерлен, Балерді, Жіго, Клосс, Харіт, Унаї, Кондогбія, Мумбанья (Мейте, 90+,2), Енріке (Ндіає, 72), Обамеянг (Корреа, 90+2);
  • Голи: Матвієнко, 68 Ндіає, 90 — Обамеянг, 64 Егіналду, 90+3.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень 22 лютого на стадіоні Велодром у Марселі. Переможець двоматчевого протистояння вийде до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Ліга Європи, Марсель, Футбол, Шахтар
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