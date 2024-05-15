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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар завоював Кубок України та оформив золотий дубль

ФК Шахтар
Фото: УАФ

Донецький Шахтар переміг полтавську Ворсклу у фіналі Кубка України з футболу та оформив золотий дубль у сезоні-2023/24.

Гра Ворскла – Шахтар відбулася у Рівному на стадіоні Авангард та завершилася з рахунком 2:1 на користь гірників.

Команди вдруге зустрічалися між собою у фіналі Кубка України. Перша зустріч у 2009 році закінчилася мінімальною перемогою Ворскли з рахунком 1:0.

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Ворскла – Шахтар: як минув матч

Матч розпочався із символічного удару по м’ячу захисника Маріуполя та полковника ДПСУ Станіслава Керода.

У першій половині зустрічі підопічні Марино Пушича помітно домінували на полі. Але перші гострі моменти створили гравці Ворскли. Зокрема Ібрагім Кане двічі вибігав в контратаку, але в обох варіантах від небезпеки Шахтар рятував голкіпер Дмитро Різник.

Нулі на табло змінилися після голу Данила Сікана наприкінці першого тайму.

Початок другого тайму гірники розпочали також активно. Згодом Юхим Конопля подвоїв перевагу своєї команди, відзначившись на 56-й хвилині. Арбітр спершу не зафіксував гол, але після перегляду VAR вказав на центр поля — 2:0.

На 85-й хвилині полтавці зуміли скоротити відставання після голу Миколи Ковталюка. Втім перевести гру в овертайм Ворсклі не вдалося, то ж гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь Шахтаря.

Для донецького клубу це 14-й трофей Кубка України з футболу в історії. У поточному розіграші на шляху до фіналу підопічні Маріно Пушича обіграли рівненський Верес (3:0), Вікторію із міста Суми (3:0) та одеський Чорноморець (4:1)

Це був перший фінал Кубка України після повномасштабного вторгнення РФ, тому поєдинок отримав символічну назву Матч вдячності на знак подяки до українських військових.

Нагадаємо, партнером матчу був StarLightMedia, фінал Кубка України вперше транслювали на телеканалі ICTV2.

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Ворскла, Кубок України, Футбол, Шахтар
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