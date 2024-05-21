Буде реванш: у Тайсона Ф’юрі підтвердили наміри знову зійтись у бою з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф’юрі має намір провести бій-реванш після поразки у поєдинку з Олександром Усиком за звання чемпіона світу в надважкій вазі.
Про це розповів його промоутер Френк Воррен у коментарі talkSPORT.
— Ф’юрі відновлюється після бою. Він налаштований так, що хоче реваншу. Бій-реванш уже підписано, тож він відбудеться, – зазначив Воррен.
Зазначимо, що про узгоджений реванш між Усіком та Ф’юрі стало відомо ще у жовтні 2023 року. Бій за пояси WBC, WBA и WBO відбудеться восени 2024 року, на кону вже не стоятиме пояс IBF.
Бій Усик — Ф’юрі 18 травня 2024 року — перемога Усика
Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, здолавши противника Тайсона Ф’юрі за рішенням суддів.
Це стало першою поразкою Ф’юрі на прізвисько Циганський король за всю історію його кар’єри.