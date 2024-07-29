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Білодід прикро завершила виступи на Олімпіаді в 1/8 фіналу і не стримала сліз
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Білодід прикро завершила виступи на Олімпіаді в 1/8 фіналу і не стримала сліз

Дар'я Білодід

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід після блискавичної перемоги у першому раунді поступилася у наступному японці Харуці Фунакубо.

23-річна українка вдруге у кар’єрі виступала на Олімпійських іграх.

Білодід завершила виступи на Олімпіаді-2024: результат

Після Олімпіади-2020 у Токіо Білодід змінила вагову категорію і тепер виступає у вазі до 57 кг.

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Дар’я дуже впевнено стартувала на Олімпіаді-2024. Поєдинок проти суперниці із Кірибаті Нери Тібви вона завершила за 5 секунд.

Білодід виконала прийом на оцінку іппон і виграла зустріч.

Втім вже наступною суперницею українки була віцечемпіонка світу 2022 і 2023 років Харука Фунакубо. Українка заробила три шидо (попередження) у сутичці проти японки та завершила достроково виступи на Олімпіаді.

Після вильоту Дар’я не змогла стримати сліз.

Зазначимо, що ще двоє чоловіків-дзюдоїстів з України також завершили виступи в 1/8 фіналу на Олімпійських іграх.

Дільшот Халматов у вазі до 60 кг програв майбутньому олімпійському чемпіону з Казахстану Єлдосу Сметову, а Богдан Ядов у ваговій категорії до 66 кг програв іппоном представнику Монголії Йондонперенлею Басхуу.

Скриншот: Суспільне

Дар'я Білодід, Дзюдо, Олімпійські ігри
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